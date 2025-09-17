Sanlúcar, entre las ciudades de España con mayor subida de alquileres

El tema de la vivienda es uno de los que más preocupa a la ciudadanía, especialmente ante el aumento generalizado de los precios de los alquileres en todo el país. Sanlúcar de Barrameda se ha situado recientemente entre las localidades españolas con mayor incremento en el último año, según los informes de Fotocasa.

El portavoz del PSOE local, Víctor Mora, ha atribuido esta situación al crecimiento de las viviendas de uso turístico desde que el gobierno de Carmen Álvarez asumió la gestión en solitario en marzo. Según el PSOE, desde la entrada en vigor de la normativa de la Junta de Andalucía en marzo, el número de viviendas de uso turístico ha aumentado en un 10%, lo que podría haber contribuido a la subida de precios. Mora recordó que, antes de la ruptura del pacto de gobierno, los socialistas elaboraron estudios sobre este impacto, incluyendo el “Plan Estratégico de Turismo de Sanlúcar de Barrameda” y un mapeo de propiedades registradas en el Registro de Turismo de Andalucía para identificar zonas de mayor concentración.

Según datos de portales inmobiliarios, como Fotocasa e Idealista, el precio medio del alquiler en Sanlúcar se situó en agosto de 2025 en 11,53 €/m², lo que supone un incremento interanual del 22,4%. Este aumento coloca a Sanlúcar como uno de los municipios andaluces con mayores incrementos en el precio del alquiler, destacando su atractivo tanto para residentes como para turistas. No obstante, en comparación con julio de 2025, el precio registró una caída mensual del 4%, un descenso que puede explicarse por factores estacionales, como la menor demanda durante el mes de agosto, cuando muchas personas están de vacaciones o desplazadas. Otros estudios indican que durante 2024 la subida acumulada fue del 34,7%, situando a Sanlúcar como una de las ciudades andaluzas con mayor aumento de alquileres.

Por su parte, el Ayuntamiento de Sanlúcar señaló en noviembre del 2024 que existen más de 1.400 viviendas turísticas en la ciudad y que se están tomando medidas para regular su uso. Entonces, se informó que la Gerencia Municipal de Urbanismo tramitará modificaciones en las normas urbanísticas para limitar la compatibilidad de uso de las viviendas turísticas y mitigar su impacto en el mercado de alquiler.

El PSOE propone que el control del crecimiento de las viviendas de uso turístico contribuya a mejorar el acceso a la vivienda, tanto en propiedad como en alquiler de larga duración, y a frenar la escalada de precios. Mora pidió que se pongan en marcha las medidas aprobadas previamente por el pleno municipal.