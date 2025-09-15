Sanlúcar critica la falta de nuevas ayudas al alquiler por parte de la Junta de Andalucía

El Ayuntamiento de Sanlúcar ha expresado su malestar por la ausencia de una nueva convocatoria de ayudas al alquiler de vivienda por parte de la Junta de Andalucía.

Estas ayudas, que en años anteriores se concedían con carácter anual, estaban destinadas a facilitar el pago de la renta a unidades familiares con dificultades económicas, siempre que el arrendador no fuese una administración o empresa pública. El programa incluía a víctimas de violencia de género y a personas consideradas especialmente vulnerables por los Servicios Sociales Municipales.

Según datos municipales, en la última convocatoria correspondiente a 2024 se presentaron en Sanlúcar un total de 44 solicitudes, de las cuales 33 fueron resueltas favorablemente. Las ayudas oscilaron entre los 1.825 y los 5.862,72 euros, alcanzando una cuantía global de 122.337,88 euros. La tramitación de estas peticiones se realizó a través de la Oficina de Vivienda Digna, ubicada en el Centro de Servicios Sociales del Barrio Alto.

El Gobierno local sostiene que la no convocatoria de estas ayudas supone un retroceso en la atención a familias con dificultades para mantener su vivienda en alquiler. Además, ha subrayado la importancia que estos recursos han tenido para colectivos vulnerables de la ciudad. Por su parte, la Junta de Andalucía mantiene activas otras líneas de apoyo al alquiler. Entre ellas destaca el Bono Alquiler Joven 2025, que concede hasta 250 euros mensuales durante dos años a jóvenes de entre 18 y 35 años que cumplan determinados requisitos de ingresos. Asimismo, existen convocatorias de Ayudas al alquiler para personas especialmente vulnerables, que contemplan apoyo económico a quienes acrediten situaciones de exclusión o riesgo social, gestionadas en colaboración con entidades públicas y sociales.