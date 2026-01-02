Sanlúcar abona 750.000 euros en atrasos tras aplicar la subida salarial del 2,5 %

El Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda ha abonado en la nómina de diciembre la subida salarial del 2,5 % correspondiente al año 2025 para su plantilla municipal, en aplicación de la normativa estatal aprobada recientemente. La actualización retributiva, que incluye los atrasos desde el mes de enero, ha supuesto un desembolso aproximado de 750.000 euros para las arcas municipales.

La medida responde a lo establecido en el Real Decreto-ley 14/2025, de 2 de diciembre, sobre retribuciones en el sector público, así como a la Resolución de 3 de diciembre de 2025 de la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos, que fija las instrucciones para el pago del incremento salarial al personal del sector público estatal.

Según ha informado la alcaldesa, Carmen Álvarez, el Ayuntamiento ha tenido que habilitar crédito adicional para poder afrontar el pago íntegro de esta subida salarial junto con los atrasos acumulados durante el año. En este sentido, ha señalado que no todos los consistorios han podido realizar el abono en el mismo plazo y que algunos deberán hacerlo en los próximos meses.

Desde el Gobierno local se ha destacado que, tras este pago, no existen cantidades pendientes con la plantilla municipal. La alcaldesa ha recordado además que, desde el inicio del actual mandato, el Ayuntamiento ha saldado deudas anteriores, entre ellas cerca de dos millones de euros correspondientes a servicios extraordinarios realizados desde 2022 por la Policía Local y otros trabajadores municipales. Asimismo, ha indicado que en 2025 se han abonado casi 650.000 euros en concepto de servicios extraordinarios de la Policía Local.

La actualización salarial ha afectado tanto al personal del Ayuntamiento como a las empresas municipales y a los organismos autónomos, entre ellos la Gerencia de Urbanismo y el Patronato Municipal de Deportes, en el marco del cumplimiento de la legislación estatal vigente en materia retributiva.