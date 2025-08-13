Salarte, premio nacional en su defensa de las Marismas

La ONG Fondo para la Conservación y Recuperación de la Marisma Salinera -Salarte- ha sido galardonada con el prestigioso Premio Jesús Garzón a la Conservación de la Biodiversidad 2025, otorgado por la feria internacional Naturcyl, gracias a su iniciativa Alianza Marismas del Guadalquivir-Doñana.

Este proyecto reúne a agricultores, pescadores, universidades, administraciones y comunidades para restaurar y proteger más de 11.500 hectáreas de marismas, con el objetivo de alcanzar las 13.800 hectáreas en 2027. Bajo un enfoque participativo, combina ciencia y gestión local para fomentar la biodiversidad, actividad económica sostenible, ecoturismo y turismo ornitológico.

Naturcyl, referente nacional del ecoturismo y la conservación, reconoce con estos galardones a proyectos con impacto real y ejemplar en la protección de la naturaleza. La entrega oficial será el 20 de septiembre en el Real Sitio de San Ildefonso (Segovia).

Juan Martín, presidente de Salarte, afirma que "este premio es de los agricultores, pescadores, académicos y comunidades locales que forman parte de la alianza. Es un reconocimiento al compromiso silencioso de quienes sostienen estos ecosistemas."

Para Carlos Sánchez, director de Naturcyl, “honrar la memoria de Jesús Garzón significa apoyar a quienes, como Salarte, trabajan cada día sobre el terreno para conservar lo que aún nos queda. Este proyecto es ejemplo de cómo unir ciencia y tradición para devolver la vida a nuestros ecosistemas.”

Por su parte Maher Mahjoub, director del Centro Mediterráneo de la UICN, añade que "la Alianza Marismas del Guadalquivir-Doñana demuestra que restaurar humedales con participación local genera beneficios para la biodiversidad, las comunidades y la resiliencia frente al cambio climático.”

Sobre la Alianza Marismas del Guadalquivir-Doñana

La Alianza es una iniciativa promovida por la ONG Salarte para la recuperación y gestión del patrimonio natural de las marismas del Bajo Guadalquivir y Doñana a través de la población local.

Se trata de una red colaborativa entre actores tan diversos como instituciones públicas, científicas, comunidades tradicionales y sector productivo, con el fin de restaurar y gestionar sistemas hídricos y paleocauces desconectados, fomentar una economía azul sostenible -ecoturismo, pesca artesanal, producción de sal, algas marinas o gastronomía tradicional-, rehabilitar hábitats esenciales para especies amenazadas y asegurar servicios ecosistémicos clave (producción primaria, protección contra inundaciones, captura de carbono y regulación hídrica).

Esta Alianza representa un modelo de colaboración público-privada y comunitaria para enfrentar los retos del cambio climático y la pérdida de biodiversidad, devolviendo vida a los humedales mediante la integración del ser humano en su manejo y gestión, garantizando su supervivencia e incrementando su valor natural y cultural para las generaciones futuras.