"Ruiz Boix no ha tenido las habilidades necesarias para liderar el PSOE de Cádiz"

Lo que era un secreto a voces ya se puede confirmar como una realidad: habrá una candidatura alternativa a liderar el PSOE de Cádiz en el congreso provincial que este partido celebrará en la próxima primavera. Así lo ratifica Jaime Armario Limón (San Fernando, 1978), quien fuera 16 años concejal en el Ayuntamiento isleño, ocho de ellos además como diputado provincial con responsabilidades de gobierno, y que ahora es el portavoz de esta corriente que aglutina a lo que era el irenismo y a lo que es el romanismo. Juntos aspiran a doblegar a un secretario general actual, Juan Carlos Ruiz Boix, que no sólo no conoce la victoria en las cuatro últimas elecciones que se han celebrado en la provincia sino que “no ha tenido habilidad para liderar el PSOE de Cádiz”, le recrimina Armario.

–Si le presento como portavoz de la ‘corriente crítica’ del PSOE de Cádiz, ¿es correcto?

–Bueno, yo prefiero el término ‘corriente alternativa’. A mí es que eso de críticos y oficialistas nunca me ha gustado porque parece que estamos enfrentados cuando somos compañeros de partido. Nosotros somos un grupo que venimos trabajando desde hace más de un año, que hemos ido creciendo, que hemos estado viendo la situación que teníamos en el partido, que hemos hecho un trabajo callado de reflexión y que ahora damos el paso, cuando ya está convocado todo el proceso congresual y cuando al provincial sólo falta ponerle la fecha. Nacemos con la idea de que no nos gusta la situación actual y que estamos convencidos de que es necesario pasar página a los tres años de esta dirección provincial.

–¿Y cómo puede influir en Cádiz el congreso regional que el PSOE andaluz celebrará antes, a finales de febrero? Es decir, ¿la persona que ocupe la secretaría general del PSOE-A puede impedir que haya dos candidaturas que pujen por el control del partido en Cádiz?

–No, no creo que lo que pase en el regional vaya a influir en ese sentido. Yo veo todo esto con mucha normalidad y para nada considero negativo que haya dos candidaturas. Mis compañeros no son mis adversarios y la discrepancia a veces nos hace crecer desde el punto de vista político. Nosotros nacemos con la vocación de hacer un proyecto que revitalice el partido en la provincia de Cádiz, de reconectar el PSOE, tanto con la militancia como con la sociedad. Por tanto, lo que pase en Andalucía no nos debe influir. Damos el paso porque el actual secretario general (Juan Carlos Ruiz Boix, alcalde de San Roque) ya ha dicho que se quiere presentar. Y ante esa decisión, que es legítima, nosotros entendemos que toca plantear una alternativa porque no nos gusta lo que ha pasado sobre todo en este último año o año y medio. Y si, como parece, el secretario general va a incidir en esa misma dinámica, pues nosotros no estamos de acuerdo.

–¿La principal crítica a Ruiz Boix es el 4-0 que le ha infringido el PP en la cuatro últimas elecciones en la provincia o hay otras cuestiones más de peso?

–Esa es una de las razones y es además muy importante. Pero lo peor es que ante ese 4-0 hay una pasividad total. No hay una estrategia común y compartida en la provincia, no hay una planificación de cambio, no hay actuaciones encaminadas a revertir esa situación, no se trabaja el consenso con las agrupaciones, marcar la estrategia y compartirla. El partido tiene un reto que es recuperar la Diputación y para eso es necesario consensuar con los territorios qué cambios tenemos que producir y qué estategia tiene que fijar la dirección provincial con cambios de comunicación, liderazgo compartido, trabajo en equipo y recuperar unos valores que en la política son más que necesarios. Y, sobre todo, que sea una dirección que esté afianzada en la provincia y que esté plenamente dedicada al partido. La actual dirección tiene muchos cargos y ante una situación de debilidad del partido es necesario una mayor dedicación. Nosotros pensamos también que al Gobierno de Juanma Moreno se le hace frente con una mayor presencia en los territorios. Tenemos que ser un altavoz para denunciar las desigualdades cada vez más evidentes que hay en Andalucía por esa obsesión de la Junta por privatizar todos los servicios públicos, deteriorando la sanidad, la educación y la dependencia.

"No me gusta pasar lista contando a los que estamos y a los que no, pero hoy somos la corriente mayoritaria en el partido”

–Lo curioso es que Juan Espadas también ha sufrido un 4-0 contra el PP como secretario general del PSOE de Andalucía y en este caso usted sí defiende su continuidad en el cargo...

–Yo intento no ver la viga en el ojo ajeno, pero un secretario general se tiene que hacer cargo de sus resultados y tus derrotas son tus derrotas. Lo que no puedes decir es ‘yo he ganado pero otros han perdido’ y eso ha pasado en esta provincia, que se ha señalado a otros. Por eso nace este proyecto, que es estable y que a largo plazo busca hacer más fuerte el PSOE de Cádiz pero también al PSOE de Andalucía.

–Esta corriente alternativa, como usted la define, reúne a los dirigentes del PSOE de Cádiz que estaban con Irene García y a lo que ha sido siempre el romanismo pero ¿quién más se ha sumado a la causa?

–A mí no me gusta ir pasando lista, ni hablar de agrupaciones que están o que no están, porque hay que respetar muchos los procesos. Pero sí le digo que hemos ido creciendo precisamente porque hemos intentado huir de ese tópico de las familias para crear un proyecto nuevo, renovador y moderno para la provincia y para el partido, y ahí se ha ido sumando gente. Hay que pensar que la ejecutiva actual nació en 2021 de un proceso de elección de delegados para un congreso federal, con una victoria muy justa, y que luego se presentó un único candidato a la secretaría general. Y en el mismo congreso provincial se adoptaron decisiones que hicieron más exigua aún esa victoria. Este es un proceso en el que votará la militancia pero sí puedo decir que ahora mismo somos el grupo mayoritario en la provincia.

–Pues los que mandan ahora en el PSOE de Cádiz dicen lo mismo, que ellos son los mayoritarios...

–Bueno, lo respeto, pero no voy a ponerme a confrontar aquí con ellos porque son mis compañeros.

"Aún no hemos decidido quién será nuestro candidato, pero reconozco que es algo que me apetece”

–¿Y usted será el candidato de esta corriente alternativa a la secretaría general del PSOE de Cádiz?

–Eso no está decidido aún.

–¿Y qué falta para que se tome esa decisión? ¿Que dé el visto bueno Ferraz o la persona que vaya a ocupar la secretaría general del PSOE-A?

–No, no. Insisto, este proyecto sale de Cádiz y lo elegirá la gente de Cádiz. No esperamos estrategias o movimientos de ajedrez que vengan de arriba. Pensamos sólo por y para Cádiz. Yo estoy muy a gusto e ilusionado con este proyecto y reconozco que ser candidato a secretario general es algo que me apetece. Así que si me toca a mí, perfecto, pero si hay una persona que pueda sumar más, para que este proyecto tenga mejores resultados, pues yo estaré ahí como uno más, porque esto es un trabajo de equipo. Se verá más adelante.

–En esas quinielas está también el nombre del alcalde de Rota, Javier Ruiz...

–Que también puede dar ese paso y que sería un magnífico candidato, al igual que tenemos otros alcaldes, concejales o militantes que pudieran serlo.

–Pero a usted le apetece la idea. O sea, que a lo mejor estamos asistiendo al nacimiento del armarismo, ¿no?

–(Risas). Qué va. Este proyecto nace intentando huir de los personalismos, precisamente porque entendemos que ese ha sido muchas veces el problema del PSOE de Cádiz. Esto no nace como una familia. Aquí hacen falta personas que entiendan el trabajo en equipo, sin olvidar que nos hacen faltas líderes del partido en la provincia y para eso tenemos unos alcaldes y alcaldesas estupendos. Muchas veces confundimos que un alcalde puede ser un gran secretario general y no es así. Ruiz Boix, por ejemplo, ha demostrado que es un gran alcalde para San Roque, y ahí están sus resultados, pero no ha tenido las habilidades necesarias para liderar el partido en la provincia.

–Pero, ¿cuándo se rompe todo en el PSOE de Cádiz? Porque Ruiz Boix fue en 2021 el único candidato a la secretaría general precisamente porque el alcalde de Rota retiró su candidatura al aceptar integrarse en la ejecutiva como vicesecretario general.

–Pues, mire, en ese mismo congreso provincial hubo una serie de compromisos que allí mismo ya se incumplieron. ¿Cuáles? Pues por ejemplo en los porcentajes de representación de las diferentes sensibilidades del partido en la nueva dirección. Ahí no se rompe nada pero se van acumulando gotas, como en el proceso de elección de los diputados provinciales, que tampoco fue algo que respondiera a los equilibrios, o la manera de actuar de este secretario general, con la que no estamos a gusto. Hemos sufrido un 4-0 pero no se ha puesto nada encima de la mesa para cambiar, sólo se habla de si estamos en un ciclo malo o que estamos a la espera de que llegue la ola buena. Y no es así. Aquí se ha hecho dejación de funciones porque no se ha planteado el futuro.

Jaime Armario, durante la entrevista. / Julio González

–Se habla mucho de unas supuestas negociaciones del PSOE con La Línea 100x100 para recuperar la Diputación de Cádiz. ¿Con ustedes al frente del partido sería más fácil recuperar esa institución?

–La clave es hacer un partido fuerte para que dentro de dos años estemos en posición de recuperar la Diputación, y eso sería muy positivo para la provincia a la vista de la política tan desigual que está practicando el PP ahora. Ahí tenemos que estar nosotros. Y tenemos que conseguir que las agrupaciones se sientan a gusto, y estudiar bien todos los partidos judiciales, y no entrar en algunas alcaldías o agrupaciones como elefante en cacharrería, que fue lo que a mi parecer sucedió en las últimas elecciones municipales. Si no se hubieran cometido esos errores el resultado hubiera sido mejor.

–¿A qué errores se refiere?

–No se puede entrar en un debate público sobre los candidatos como, por ejemplo, sucedió con el anterior subdelegado del Gobierno en Cádiz (José Pacheco). Eso terminó afectando a la candidatura, aunque el resultado final terminó siendo bueno. Y otro error fue el de Algeciras, sonde se quitó a un candidato (Juan Lozano) que venía de mejorar sus resultados y al que se le cuestionó públicamente desde el primer momento pese a que era el presidente de la Mancomunidad del Campo de Gibraltar.

–¿Ser repescado a última hora para el comité federal del PSOE supone un balón de oxígeno para Ruiz Boix?

–Uf, pues no lo sé. Yo es que creo que, como secretario general del PSOE de Cádiz que es, tendría que haber formado parte de ese comité desde el primer momento.

–Usted pertenece a la agrupación socialista de San Fernando, cuya dirección apoyó en 2021 a Ruiz Boix pero que después no se integró en la ejecutiva provincial por desavenencias internas. ¿Qué hará ahora el PSOE isleño?

–No lo sé, pero está claro que San Fernando es un valor para el partido, porque esa es nuestra segunda mayoría absoluta más importante de Andalucía, por detrás de Dos Hermanas, y San Fernando tiene que jugar un papel relevante en el PSOE, tanto en el trabajo interno como en la imagen.

–¿Y no puede ser que los problemas del PSOE de Cádiz y de Andalucía no estén aquí y sí vengan de las decisiones que el partido está tomando en Madrid por ejemplo con sus concesiones a los independentistas catalanes?

–Yo siempre he defendido al Gobierno de España. Ahí está la buena situación económica del país, sus políticas progresistas o, por ejemplo, su apuesta por la estabilidad laboral de la Bahía de Cádiz. Yo me siento muy orgulloso de este Gobierno y eso no es postureo ni es una frase hecha. En cuanto al debate territorial, sólo quiero recordar cómo estaba Cataluña el octubre anterior a que llegara este Gobierno y cómo está ahora.Y al PP lo veo cada vez más nervioso y tensionando mucho este país. En este proyecto planteamos que hace falta más sensatez en la política, a todos los niveles, y más diálogo. Yo soy un gran defensor del diálogo, con su confrontación lógica, pero hay que huir de la política tosca.