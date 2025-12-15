Ruiz Boix anima al PP a presentar una moción de censura contra el alcalde de Algeciras

El secretario general del PSOE de Cádiz, Juan Carlos Ruiz Boix, ha animado este lunes al presidente del PP de Andalucía, Juanma Moreno, y al conjunto de los concejales de este partido en Algeciras a que presenten una moción de censura para apartar de la Alcaldía a José Ignacio Landaluce, que ha sido denunciado ante la Fiscalía por supuestos casos de acoso sexual, malversación de caudales públicos y tráfico de influencias.

En la rueda de prensa posterior al tradicional desayuno navideño que cada año celebra la ejecutiva provincial del PSOE con la prensa en la sede del partido en Cádiz, Ruiz Boix ha considerado "un escándalo para Algeciras" que quien viene ocupando la Alcaldía de esta ciudad desde hace 14 años y medio conserve aún tanto este cargo como su escaño de senador tras ser denunciado por el propio PSOE ante la Fiscalía. Al respecto, el líder de los socialistas gaditanos incidió en el hecho de que Landaluce "sólo ha dimitido de los cargos que no le reportan beneficio económico", esto es, la presidencia local del PP de Algeciras, su militancia en este partido tras 40 años, y su sitio en el Grupo Popular en el Senado, cámara legislativa en la que a partir de ahora pasará a ser no adscrito.

Ruix Boix defiende que Landaluce no debería continuar en la Alcaldía de Algeciras, y para ello este lunes ha propuesto al PP y a su presidente regional, Juanma Moreno, que impulsen una moción de censura. "El PSOE sí respetará los resultados electorales", ha apostillado. Tras las elecciones municipales de mayo de 2023 el PP tiene una clara mayoría absoluta en Algeciras con 16 concejales, quedando en la oposición siete del PSOE y cuatro de Vox. Lo que Ruiz Boix plantea es que los restantes 15 concejales del PP planteen esa moción de censura, releven del cargo a Landaluce y elijan a un sustituto. Incluso les sobraría un voto.

El también alcalde de San Roque ha afeado tanto al presidente del PP de Andalucía como al presidente de este partido en la provincia de Cádiz, Juanma Moreno y Bruno García, respectivamente, el silencio de ambos sobre el "escándalo" de la Alcaldía de Algeciras. Al respecto, ha recordado que hace ya 10 meses que se conocieron los primeros mensajes comprometedores de Landaluce con compañeras de su gobierno local "y nada se sabe aún de aquel expediente que iba a abrir el PP andaluz para esclarecer los hechos".

Pese a las preguntas de los periodistas, Ruiz Boix no ha querido explicar por qué el PSOE ha llevado el caso de Landaluce a la Fiscalía, pese a no haber denuncias de las concejalas que supuestamente habrían sido víctimas de ese acoso sexual, pero no lo ha hecho en el resto de los casos que salpican a altos cargos del PSOE. Al respecto, se ha limitado a indicar que en el caso de Algeciras hay un elemento diferenciador que sería la posible comisión de otros delitos como malversación de caudales públicos y tráfico de influencias. En concreto, el PSOE sospecha que el alcalde de Algeciras "usó dinero público para silenciar esos casos de acoso", según ha desvelado Ruiz Boix.

El líder de los socialistas algecireños ha asegurado que el PSOE "es el partido que más ha trabajado por la mujer y por la igualdad", ha lamentado que el PP comparta gobiernos en algunas comunicades autónomas "con un partido como Vox que no reconoce la violencia machista" y ha animado a todas las mujeres víctimas de acoso sexual "a que denuncien", porque, ha dicho, "el PSOE estará siempre con ellas, asesorándolas y acompañándolas".