Rota se rinde a su Patrona, la Virgen del Rosario

La Virgen del Rosario procesionó, como cada 7 de octubre, por las calles de la localidad de Rota, que se llenaron de emoción, devoción y alegría al paso de su Patrona, poniendo el broche final a unas Fiestas Patronales que se celebran desde el pasado viernes y que han sido un éxito total en el municipio. Desde el mediodía, Rota se puso a disposición de su Virgen para luego, por la tarde, pasearla por los rincones para orgullo y disfrute de los roteños y devotos.

Desde las 12:00 horas del 7 de octubre, Festividad de la Patrona de la Villa, tuvo lugar la Función Principal de Instituto de la Hermandad de Nuestra Señora del Rosario Coronada, celebrada en la parroquia de Nuestra Señora de la O, sede canónica de la corporación. El acto religioso contó con la asistencia del alcalde de Rota, José Javier Ruiz Arana, el primer teniente de alcalde, Daniel Manrique, y varios miembros de la Corporación municipal, que acompañaron a la Hermandad en esta celebración solemne en honor a la Patrona y Alcaldesa Honoraria de la Villa.

Tras la Función Principal, a las 18:30 horas, la Virgen del Rosario inició su procesión, tras no poder hacerlo en 2024 por la lluvia. Lucía su saya de tisú bordada en oro con el traje de luces de Paco Camino, manto y encajes finos, la toca de sobremanto en hojilla de oro y la corona de su coronación canónica, estrenando la restauración de la ráfaga. El Divino Infante la acompañaba vestido en tisú bordado en oro, y el exorno floral de 600 nardos y helecho completaba la majestuosa imagen de la Patrona.

En el cortejo, una larga representación de hermanos y hermandades de Rota, así como representantes de los cuerpos de la Policía Nacional, Policía Local y Protección Civil, y miembros de la Corporación Municipal, que procesionaron bajo maza, con el alcalde José Javier Ruiz Arana portando el bastón de mando. Junto a ellos, las Damas del Rosario acompañaron a la Patrona ataviadas con la tradicional mantilla española.

Miles de vecinos y visitantes salieron a las calles para ver a su Patrona recorrer el itinerario procesional, destacando su paso por la Plaza de Andalucía, calle Rosario, calle Castelar, Plaza de San Roque. La imagen estuvo acompañada por los acordes musicales de la Banda Municipal de Música “Maestro Enrique Galán”, que desde hace más de cuarenta años pone banda sonora a esta cita tan esperada por los roteños.

A su paso por la calle García Sánchez, la Virgen pisó la alfombra de sal elaborada en la tarde del lunes por las hermandades de Rota, y fue recibida con petaladas y muestras de cariño a lo largo de todo el recorrido.

El broche de oro a las Fiestas Patronales lo puso un espectáculo pirotécnico desde el Castillo de Luna, coincidiendo con la recogida de la Patrona, creando una tradicional y bella imagen en una abarrotada Iglesia Mayor de Nuestra Señora de la O. Con ello, Rota cerró unos días de intensa celebración en honor a su Virgen del Rosario, símbolo de fe, tradición y orgullo para todos los roteños.