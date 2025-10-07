Rota se llena de alegría antes de recibir a su Patrona

Rota vive con emoción los días grandes de sus Fiestas Patronales en honor a la Virgen del Rosario, en una semana marcada por los actos del Día Institucional de Rota, la Gran Cabalgata y la procesión de la Patrona que tendrá lugar en su día, este martes 7 de octubre.

La jornada del domingo arrancó en la plaza de Andalucía con la izada de la bandera de Rota, un acto cargado de simbolismo en el que participaron el alcalde José Javier Ruiz Arana, miembros de la Corporación municipal, la Dama Mayor, las Damas de las Fiestas y numerosos vecinos. La banda municipal 'Maestro Enrique Galán' interpretó el Himno de la Alegría antes de la entrega de premios del Concurso Escolar del Día de Rota, cuyas ganadoras, Valeria Neva Romero y Loreto de Jove Rojo, leyeron sus redacciones ante el público.

El emotivo momento de la mañana llegó con la izada de la bandera, que este año realizó Tomás Romero Rodríguez, trabajador municipal jubilado tras más de 40 años de servicio, en reconocimiento a su labor y compromiso.

A continuación, el acto institucional se trasladó al edificio municipal de plaza de España, donde intervinieron representantes de todos los grupos políticos y la Dama Mayor, Paola Álvarez Caballero. Durante el encuentro se reflexionó sobre los avances de Rota en los últimos diez años y los retos que afronta el municipio en materia de vivienda, turismo, empleo y servicios públicos. El alcalde cerró el acto destacando la importancia de este día como “un espejo en el que mirarnos como pueblo, reconocer lo conseguido y proyectar nuestro futuro”.

El mismo domingo también se celebró la X Gala del Día de Rota, en la que el Ayuntamiento reconoció la labor de personas, empresas y colectivos locales. Entre los galardonados se encontraban la asociación “Saber que se puede”, el profesor Juan Manuel Montes Delgado, las empresas Gartel Datono y Opuntia Rota, y el Ateneo de Rota. Además, se entregaron los premios a los mejores expedientes académicos del curso 2024/25.

Ya por la tarde, las calles de Rota se llenaron de música, color y alegría con la tradicional Gran Cabalgata de las Fiestas Patronales, encabezada por la Dama Mayor y su Corte de Honor, que recorrió las principales avenidas desde el Bulevar Bahía de Cádiz hasta San Juan de Puerto Rico ante miles de personas.

Este lunes, las fiestas continuaron con la tradicional cena-baile en honor a la Corte de Honor y a la exaltadora, una cita que reunió a autoridades, familiares y vecinos en un ambiente de convivencia y alegría.

Con el espíritu plenamente encendido, Rota se prepara ahora para vivir el día grande, este 7 de octubre, con la Virgen del Rosario, Patrona de la ciudad, recorriendo en procesión las calles del municipio entre el fervor y el cariño de todo un pueblo.