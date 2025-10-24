Rota recibirá más de 200.000 euros del PFEA para dos proyectos de Empleo e Infraestructura

El municipio de Rota ha sido incluido entre los 41 municipios de la provincia de Cádiz beneficiarios del Programa de Fomento del Empleo Agrario (PFEA), un programa subvencionado por el Gobierno Central. Esta inclusión permitirá al Ayuntamiento acometer dos proyectos de interés general y social que suman una inversión total de 204.554,12 euros y generarán 78 contrataciones.

La aprobación de estos proyectos se ha dado en el marco de la Comisión Provincial de Seguimiento del PFEA, que ha dado luz verde a 137 proyectos en la provincia de Cádiz. Según ha anunciado la Subdelegación del Gobierno, la provincia contará este año con una dotación de 22,5 millones de euros para este programa.

La financiación del PFEA sigue un modelo de colaboración entre administraciones. La aportación estatal cubre la totalidad de los salarios y seguros sociales del personal contratado, y el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) del Ministerio de Trabajo y Economía Social sufraga el 70% del coste total de los proyectos. El 30% restante corre a cargo de la Junta de Andalucía y la Diputación Provincial de Cádiz.

Los fondos se destinarán a dos actuaciones específicas en el municipio, divididas en las líneas de Garantía de Rentas y Empleo Estable del PFEA.

Garantía de Rentas: Mejora del Acerado en el Bulevar Virgen de Guadalupe

El proyecto enmarcado en el programa de Garantía de Rentas se centrará en la mejora del acerado del bulevar Virgen de Guadalupe. Para esta obra, Rota recibirá 30.826,67 euros.

Del total, 21.259,78 euros se destinarán a cubrir los costes de mano de obra y 9.566,89 euros a materiales. La ejecución de este proyecto prevé la realización de 12 contrataciones, buscando emplear a desempleados agrícolas en proyectos de interés social y general, conservación y mejora de infraestructuras urbanas.

Empleo Estable: Finalización de Obras en Calle Higuereta, 1

Bajo la modalidad de Empleo Estable, los fondos se dirigirán a la finalización de las obras del edificio situado en la calle Higuereta, número 1. Para este proyecto, el Consistorio dispondrá de 173.727,45 euros.

La partida económica se distribuye en 119.812,04 euros para costear la mano de obra, lo que se traducirá en 66 contrataciones, y 53.915,41 euros para materiales. La selección de proyectos para esta línea, destinada a desarrollo agroforestal, medioambiental y actividades económicas, ha tenido en cuenta criterios como el número de puestos de trabajo generados, formación e integración del principio de igualdad.

En suma, la localidad recibirá 204.554,12 euros para la ejecución de los dos proyectos del PFEA, lo que resultará en un total de 78 contrataciones para desempleados locales.