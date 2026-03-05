Rota moderniza su Servicio de Aguas invirtiendo 700.000 euros en once nuevos vehículos

El Ayuntamiento de Rota ha presentado la renovación integral del parque móvil del Servicio Municipal de Aguas, una actuación enmarcada en el contrato suscrito en septiembre de 2024 con Aqualia y que supone una inversión superior a los 700.000 euros. La medida refuerza la apuesta municipal por la sostenibilidad, la modernización de los servicios públicos y la mejora de la atención a la ciudadanía.

El acto, celebrado frente a Base Forum, contó con la participación del alcalde, José Javier Ruiz Arana; el delegado de Aqualia en Cádiz, Francisco Javier Romero González; y el director del servicio en la localidad, Jorge Mínguez Rodríguez, junto a operarios y personal adscrito tanto al servicio municipal como a la empresa MODUS.

Durante la presentación, Jorge Mínguez detalló que la renovación ha supuesto la incorporación de once vehículos que permitirán mejorar la operatividad y agilizar la respuesta ante incidencias. Entre ellos se encuentran seis portacubas destinados a trabajos de saneamiento, un camión pesado de 18 toneladas y otro de menor tamaño para intervenciones en la red, un vehículo híbrido, un pick-up equipado para actuar en estaciones de bombeo y una minicargadora para actuaciones de obra civil.

Por su parte, el delegado provincial de la empresa concesionaria subrayó que la nueva flota incorpora vehículos de última tecnología que contribuirán a reducir entre 40 y 50 toneladas de CO₂ al año. “Esta renovación demuestra el compromiso de la compañía con la ciudad y con un modelo de gestión más eficiente y sostenible”, afirmó.

El alcalde valoró muy positivamente esta mejora, destacando que disponer de medios técnicos adecuados resulta clave para garantizar la inmediatez en la respuesta ante incidencias, como la reparación de socavones o averías que afectan al tráfico y a la vida cotidiana de los vecinos. En este sentido, recordó intervenciones recientes que han requerido rapidez para minimizar molestias.

Ruiz Arana también puso el acento en las inversiones que se están ejecutando en la red de infraestructuras hidráulicas del municipio. Aunque muchas de estas actuaciones “quedan enterradas” y pasan desapercibidas, señaló que son esenciales para evitar problemas mayores, como se ha comprobado durante los últimos temporales, en los que la localidad no ha registrado inundaciones como sí ha ocurrido en otros municipios del entorno.

Además de la renovación de la flota, el nuevo contrato contempla otras mejoras como la apertura de una nueva oficina de atención al público y el impulso a la digitalización del servicio, orientadas a optimizar la gestión de incidencias y facilitar los trámites a la ciudadanía.

Entre los nuevos vehículos presentados se incluyen tres furgonetas Proace 100% eléctricas, dos motocicletas eléctricas Horwin DS3, un turismo híbrido Toyota Yaris, un camión portacubas eléctrico modelo DF SK Ec31, una minicargadora excavadora CASE SR175B, un camión mixto de limpieza sobre chasis Volvo FE 42 de 18 toneladas, otro camión mixto sobre Fuso Canter 3S15 y un pick-up Toyota Hilux con grúa HIAB T-CLX 023.

El Ayuntamiento avanzó asimismo que, tras el verano, se acometerán nuevas actuaciones en las canalizaciones de la avenida de Sevilla, con el objetivo de culminar mejoras estructurales en la red de saneamiento y dar respuesta definitiva a los problemas que se producían en episodios de lluvias intensas.