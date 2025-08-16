Rota se lleva un millón de euros en el extra de verano de la ONCE

El sorteo Extraordinario de Verano de la ONCE de este viernes ha dejado un millón de euros que ha repartido Jesús María Ortega, que vendió uno de los cupones agraciados con este premio en la entrada de la localidad gaditana.

Ortega es vendedor de la ONCE desde 2021 y ha llevado la suerte a su punto de venta junto al Lidl de Rota. “Un millón de euros. En Rota. Esto es increíble” fue todo lo que alcanzó a decir esta mañana, al conocer la noticia del premio. Pasado el shock inicial, el vendedor no podía contener su alegría “estoy que no quepo en mí. Esto es una felicidad grandísima para todos” afirma orgulloso. Entre risas y bromas de sus clientes, testigos también de la noticia, Jesús deseaba “haber dado esa alegría a uno de los de siempre, aunque le toque a quien le toque será una bendición”. “Ahora voy a estar toda la mañana esperando que aparezcan por aquí mis clientes” añade, “como un niño en la noche de Reyes”. “Da gusto trabajar con cosas así” concluye.

Este sorteo ha dejado su mayor premio, 15 millones de euros, en la localidad granadina de Armilla, gracias a Jesús Vera, además de otros 360.000 euros por otros 9 cupones premiados con 40.000 euros. Además, ha repartido otros 520.000 euros entre las provincias de Almería, Huelva y Málaga, por lo que ha repartido en total 17,9 millones de euros entre las cinco provincias andaluzas. Además, el Cuponazo dejó a su vez en Lora del Río (Sevilla) otros 6.400.000 euros para firmar una noche mágica en Andalucía, donde la ONCE repartió un total de 24,7 millones de euros en premios.

El Extra de Verano de la ONCE, celebrado este 15 de agosto, sorteaba un primer premio de 15 millones de euros, diez premios adicionales de un millón de euros y otros 119 premios agraciados con 40.000 euros.

Y para el próximo martes, 19 de agosto, el Eurojackpot de la ONCE el Eurojackpot, el mega sorteo europeo que vende en España la ONCE con otros 18 países del espacio económico europeo, ofrece un bote de 22 millones de euros.