Rota culmina una nueva fase clave para mejorar el saneamiento

El Ayuntamiento de Rota ha informado de que se encuentra en la fase final de ejecución de una nueva etapa del Proyecto para la Solución de Vertidos en la calle Écija, una actuación destinada a mejorar la red de alcantarillado en esta zona del municipio.

Según ha comunicado el Consistorio, los trabajos se centran actualmente en el hormigonado de la vía, paso previo a la colocación de la solería que permitirá restituir el firme de la calle. Las obras comenzaron el pasado mes de septiembre, una vez finalizada la temporada estival.

La intervención ha permitido avanzar en la renovación y ampliación del colector de saneamiento situado entre la arqueta aliviadero de la calle Écija y la arqueta de desbaste ubicada entre la avenida Sevilla y la propia calle Écija. El objetivo es incrementar la capacidad de la red para hacer frente a episodios de lluvias intensas y reducir las incidencias registradas anteriormente en este entorno.

Esta actuación forma parte del plan de inversiones que desarrolla la empresa concesionaria del Servicio Municipal de Aguas y Alcantarillado, Aqualia, y da continuidad a fases previas ya ejecutadas dentro del proyecto integral.

El Ayuntamiento señala que la intervención se ha llevado a cabo por tramos con el fin de habilitar progresivamente los accesos conforme avanzaban los trabajos. Asimismo, ha agradecido la comprensión y colaboración de los residentes durante el desarrollo de las obras, que afrontan ya su culminación y que, según el Consistorio, supondrán una mejora en el funcionamiento del sistema de saneamiento en la zona.