El alcalde de Rota reordena el gobierno local y asume la Policía Local

El Ayuntamiento de Rota ha presentado hoy una reorganización de su gobierno municipal que entrará en vigor a partir de mañana, con el objetivo de equilibrar la carga de trabajo, mejorar la coordinación interna y dar mayor agilidad a la gestión de los asuntos municipales en los próximos meses.

El alcalde de la localidad, Ruiz Arana, explicó en rueda de prensa que los ajustes responden, en parte, al cambio en la disponibilidad del primer teniente de alcalde por motivos profesionales, y que la situación se ha aprovechado para reorganizar las competencias y concentrar áreas relacionadas dentro de la gestión del municipio. El propósito, subrayó, es lograr un funcionamiento más práctico y una respuesta más eficaz a las demandas ciudadanas.

Entre los cambios más destacados, el primer teniente de alcalde, Daniel Manrique, mantiene la responsabilidad sobre Recursos Humanos y el área jurídica, así como su cargo como consejero delegado de la empresa municipal MODUS. Sin embargo, la Policía Local pasa a depender directamente de Alcaldía. Según Arana, esta decisión permite reorganizar el reparto interno sin perder capacidad de dirección y seguimiento.

En materia de planificación urbana, se refuerza la coordinación entre Urbanismo y Vivienda. La segunda teniente de alcalde, Encarnación Niño, asume ambas áreas, con la intención de impulsar de manera alineada la tramitación del nuevo planeamiento municipal y el desarrollo de proyectos que faciliten el acceso a la vivienda, especialmente la asequible, y revitalicen zonas consolidadas de la ciudad.

El área de desarrollo económico y juventud también se ve reforzada. Pablo Gómez amplía sus competencias para abarcar transformación económica, formación, emprendimiento y fomento, integrando estas políticas con Juventud. La meta es diseñar una estrategia más coherente que atienda al ocio juvenil, la capacitación profesional y las oportunidades de empleo y emprendimiento para los jóvenes de Rota.

En la gestión interna, Nuria López incorpora nuevas competencias orientadas a optimizar los recursos municipales, como compras y almacén, y añade Participación Ciudadana y asociaciones, incluyendo la coordinación del registro de asociaciones y la Comisión de Sugerencias y Reclamaciones. La medida busca ordenar los procedimientos y reforzar la atención al tejido asociativo.

Por su parte, Manuel Jesús Puyana asume movilidad, tráfico y transporte urbano, reforzando además el mantenimiento del espacio público, con especial atención a las áreas infantiles, consideradas un ámbito clave para la operatividad de los servicios municipales en la calle.

El alcalde concluyó destacando que esta reorganización permitirá “un gobierno más equilibrado y más ágil”, centrado en objetivos estratégicos como la planificación urbanística, la vivienda, la gestión eficiente de recursos y una política municipal más conectada a las necesidades de los jóvenes y del día a día de los barrios de Rota.