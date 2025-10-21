Rota aprueba un plan de subvenciones de 264.000 euros para impulsar la economía local y el emprendimiento

El Ayuntamiento de Rota ha aprobado un nuevo Plan Estratégico de Subvenciones 2025-2027, a través de la Delegación de Transformación Económica, Formación y Gestión de Fondos. Este plan contempla una inversión total de 264.288 euros para los próximos tres años, con el objetivo de impulsar la economía local, fomentar el emprendimiento y promover la modernización del tejido empresarial. La teniente de alcalde responsable del área, Encarna Niño, destaca que esta iniciativa busca ofrecer un marco estable de apoyo al desarrollo económico del municipio.

Durante el presente ejercicio, el plan incluye una nueva convocatoria de ayudas dotada con 68.288 euros, financiada con fondos municipales, que se abrirá próximamente para que las empresas locales puedan solicitar su participación. De esta cantidad, 38.288 euros se destinarán a subvencionar gastos corrientes de negocios de nueva creación o en proceso de consolidación, mientras que 30.000 euros se orientarán a inversiones como la adecuación de locales, la adquisición de equipamiento o la digitalización empresarial. Las subvenciones estarán disponibles para personas físicas y jurídicas con actividad económica en Rota y se concederán en régimen de concurrencia competitiva.

La delegada Encarna Niño ha subrayado que este plan refleja el compromiso del Gobierno local con el tejido productivo de la localidad, ofreciendo apoyo tanto a quienes inician su actividad como a quienes buscan consolidar y modernizar sus empresas. Además, ha resaltado que el Ayuntamiento continuará destinando recursos propios al impulso del desarrollo económico sostenible y al fortalecimiento de sectores clave, como el pesquero o el transporte público de taxi.