Rota sustituirá varias bonificaciones fiscales por un nuevo sistema de ayudas directas a familias y empresas

El Pleno del Ayuntamiento de Sanlúcar aprobó la propuesta del gobierno municipal para modificar varias ordenanzas fiscales con el fin de sustituir determinadas bonificaciones fiscales potestativas por un nuevo modelo de ayudas directas destinado a familias y empresas.

Según explicó la delegada municipal de Hacienda, Nuria López, la medida afectará a seis ordenanzas y “no supondrá en ningún caso una subida de impuestos”. López aseguró que los tributos municipales se mantendrán congelados en 2026 y se prevé que permanezcan sin cambios en 2027, en cumplimiento del Plan de Ajuste vigente.

El objetivo de la modificación, señaló la delegada, es avanzar hacia una fiscalidad más equitativa y progresiva. El nuevo modelo eliminará algunas bonificaciones cuya aplicación depende del Gobierno local, redirigiendo esos fondos a ayudas directas basadas en criterios como la composición familiar, la situación económica y los ingresos. De esta forma, las subvenciones se orientarán a quienes presenten mayores necesidades y cubrirán aspectos no contemplados en las bonificaciones anteriores.

El Ayuntamiento ha abierto un periodo de consultas públicas a través de la web municipal para recabar aportaciones de ciudadanos, empresas y grupos políticos antes de la redacción definitiva de las bases reguladoras. Este proceso, iniciado el pasado 10 de octubre, permanecerá abierto hasta el 31 de octubre, con el objetivo de fomentar la participación ciudadana y empresarial.

El borrador de la nueva convocatoria contempla dos líneas principales: una dirigida a familias, que incluirá ayudas al alquiler de vivienda, a la eficiencia energética, la reducción de la brecha digital, la formación en idiomas y el acceso a viviendas de protección oficial; y otra para empresas, centrada en aquellas de interés social o utilidad pública, así como en los sectores agrícola, ganadero y del transporte.

Una vez finalizado el periodo de consultas, el Gobierno local prevé reunirse con los grupos políticos para consensuar las bases de las futuras convocatorias de ayudas, con el propósito de que sean “lo más equitativas posible” y respondan a las necesidades reales de familias y empresas.