Reunión en Cádiz para blindar Sanlúcar contra el narcotráfico: Álvarez pide más recursos y coordinación

La alcaldesa de Sanlúcar, Carmen Álvarez, se reunió este lunes en Cádiz con la subdelegada del Gobierno en la provincia, Blanca Flores, y representantes de la Policía Nacional y la Guardia Civil con el objetivo de coordinar nuevas actuaciones frente al narcotráfico en la localidad. El encuentro, solicitado por el Ayuntamiento, abordó lo que la regidora definió como una “creciente preocupación ciudadana” en torno a la actividad delictiva en distintas zonas del municipio, entre ellas La Jara, la Calle Central de La Algaida y los principales accesos a la ciudad.

Álvarez reclamó la declaración de Sanlúcar como Municipio de Especial Singularidad, lo que permitiría reforzar los recursos destinados a la seguridad. Además, planteó un conjunto de medidas entre las que destacan: un incremento de medios humanos y materiales de la Guardia Civil, controles específicos en el río Guadalquivir ante las molestias a la flota pesquera y las actividades náuticas, y la puesta en marcha de una campaña especial de control e identificación de vehículos de alta gama en las áreas más conflictivas y en las entradas principales al municipio.

La propuesta también incluye actuaciones frente a las carreras ilegales, un aumento de armas para los agentes y un refuerzo en la lucha contra el menudeo de drogas. “Este plan contribuiría significativamente a la disuasión de las redes delictivas y a la mejora de la seguridad ciudadana”, señaló la alcaldesa. Álvarez subrayó que la colaboración institucional es “fundamental” para poder desarrollar estas iniciativas, especialmente con el apoyo de la Policía Nacional y la Guardia Civil, cuerpos a los que atribuyó la competencia en esta materia.

Al término de la reunión, la alcaldesa valoró el clima de “cordialidad y entendimiento” con la subdelegada del Gobierno y con los responsables policiales, destacando la disposición mostrada para atender las demandas del Ayuntamiento. Asimismo, agradeció los esfuerzos realizados hasta ahora e insistió en la necesidad de continuar trabajando de forma conjunta para afrontar un problema que, según recordó, afecta desde hace años a la convivencia y la imagen de la ciudad.