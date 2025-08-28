Golpe en Sanlúcar contra las carreras ilegales en Jaramar

La Policía Local y la Policía Nacional han intensificado en los últimos días los controles en la zona de Jaramar con el objetivo de frenar las carreras ilegales y la conducción temeraria que desde hace años preocupan a los vecinos. Fruto de estos operativos, varios individuos han sido identificados y se mantiene abierta una investigación que incluye vídeos aportados por residentes de la zona.

El delegado municipal de Seguridad Ciudadana, Narciso Vital, ha subrayado que estas actuaciones responden al compromiso adquirido con la ciudadanía en distintas reuniones mantenidas con asociaciones vecinales. “Se trata de una problemática enquistada, pero con controles periódicos y la futura instalación de radares estamos avanzando hacia una mayor seguridad vial”, explicó.

La preocupación vecinal no es nueva. El pasado mes de febrero, representantes de la Asociación de Vecinos de La Jara-Las Piletas alertaron de la proliferación de conductas temerarias, señalando incluso la existencia de “carreras de motos en las que participan menores de edad”, lo que incrementa el riesgo tanto para quienes las realizan como para los peatones y conductores que circulan por la zona.

Ya en 2021, la situación alcanzó un punto crítico. Ese año la Policía Local puso en manos de la Fiscalía de Menores a un joven denunciado por conducción temeraria, desobediencia a los agentes y circular sin licencia de conducir, tras ser interceptado en un ciclomotor con el que intentó huir de los agentes realizando maniobras peligrosas en la calle Rosa de los Vientos. El caso generó gran alarma social al tratarse de un menor, y evidenció la necesidad de medidas contundentes.

Ese mismo verano de 2021, los vecinos de La Jara y Jaramar se manifestaron para exigir la instalación de badenes reductores de velocidad en las calles más conflictivas, reclamación que se sumaba a la demanda de mayor presencia policial para evitar accidentes y devolver la tranquilidad a la zona.

Las actuaciones actuales, con controles conjuntos de la Policía Local y Nacional y el anuncio de radares fijos, se enmarcan en la misma línea de respuesta institucional a una problemática que persiste desde hace años. La Delegación de Seguridad Ciudadana recalca que la prioridad es garantizar la tranquilidad de los residentes y evitar accidentes en un entorno residencial donde el tráfico se ha convertido en un problema recurrente.

Con esta nueva operación, el Ayuntamiento de Sanlúcar lanza un mensaje claro: la tolerancia frente a las carreras ilegales y la conducción temeraria será cero.