Las retribuciones anuales del gobierno local suman 31.450 euros

El Ayuntamiento de Torre Alháquime ha aprobado en el pleno las retribuciones anuales del equipo de gobierno local del PSOE, que en total suman 31.450 euros. Ese montante se destinará a financiar el sueldo de la primera teniente de alcalde y el segundo teniente de alcalde, que tendrán una liberación cada uno al 50%.

Hay que recordar que el alcalde socialista Pedro Barroso no percibió en el anterior mandato sueldo municipal por tener una consignación retributiva como cargo de confianza en la Diputación provincial. Una circunstancia que no ha trascendido aún para este nuevo mandato de la institución provincial pues aún no se ha dado a conocer las atribuciones previstas para el nuevo gobierno que inicia la presidenta Irene García. “Lo que sí es cierto es que no he tenido sueldo del Ayuntamiento estos cuatro años, ni coche oficial ni teléfono con cargo al municipio. Esos gastos los afronto yo”, dice el regidor, quien confía en que Torre Alháquime y el resto de pueblos de la Sierra continúen con el “respaldo” de Diputación.

“Sin su apoyo no habría la transformación que hemos experimentado en pueblos como el mío. Y eso se traduce en las urnas. Hemos experimentado un crecimiento en el apoyo, obteniendo el 78% de los votos. Es decir, el PSOE ha conseguido en estas elecciones seis de los siete concejales del Ayuntamiento”, afirma el alcalde.

Hay que recordar que el Consistorio está a la espera de que la Junta Electoral de zona remita el nombre del concejal del PP que sustituya a Javier Galindo, edil acusado en una causa abierta sobre un presunto delito contra el patrimonio. Este concejal ya ha devuelto su acta al PP, con lo que se está a la espera de saber quién será su sustituto. El PP presentó candidatura en Torre Alháquime tirando de Javier Galindo, vecino de Algodonales, que sacó en las últimas elecciones un concejal en este Ayuntamiento.