Así se entrenan las fuerzas de Operaciones Especiales en el Retín: asalto aéreo y rescate de rehenes

En el campo de adiestramiento del Retín, en Barbate, se está desarrollando hasta el viernes el ejercicio JFX25, que se realiza cada tres años para poner a prueba la capacidad del Mando de Operaciones para ejercer el control operativo de los distintos mandos componentes. En las instalaciones gaditanas se están llevando a cabo, con fuerzas reales, operaciones ofensivas mediante el empleo de unidades de operaciones especiales, elementos aéreos y unidades navales.

En un vídeo publicado en sus redes sociales por el Estado Mayor de la Defensa (EMAD), un miembro del mando de operaciones especiales explica uno de los ejercicios llevados a cabo en los primeros días de maniobras: un asalto áereo. En el mismo han participado un vehículo aéreo no tripulado MQ9, helicópteros de la Armada y el Ejército del Aire, así como un equipo de la Fuerza de Guerra Naval Especial y del mando de Operaciones Especiales. Uno de sus equipos se ha infiltrado en una zona urbanizada y ha rescatado a un grupo de rehenes.

En el Retín se está realizando lo que se conoce como fase ‘en vida real’ de este adiestramiento que sobre el terreno permitirá el intercambio de información para la aplicación parcial de funciones de combate conjuntas —(fuegos, mando y control e inteligencia, vigilancia y reconocimiento)—. Todos ellos utilizarán medios satelitales para enlazar burbujas 5G, con el objetivo de facilitar el mando y control de las acciones militares, una experimentación para la que ha sido clave la participación de algunas empresas tecnológicas españolas, según explicaron desde el EMAD.

Ejercicio en un entorno multidominio

Hasta el viernes también se desarollan en las instalaciones militares tiro de mortero y otras pruebas donde unidades de Guerra Electrónica (EW) tratarán de perturbar y dificultar las acciones propias, para probar la fortaleza de los sistemas de comunicaciones y la capacidad de coordinación en las acciones militares en un entorno multidominio. "Habrá transmisión de vídeo en tiempo real, ejecución de un ataque a tierra y la transmisión de vídeo y datos para la evaluación de daños, al tiempo que se adiestrarán las fuerzas de operaciones especiales", añadieron en un comunicado.

El objetivo es que la tropas hacen frente, de manera autónoma, a un adversario con capacidades muy exigentes y avanzadas, y con especial atención a todo lo que acontece en el ámbito cognitivo.

La primera fase, ya realizada, se traró de un ejercicio de Puesto de Mando. Esta es la etapa principal, ya que se activan los Cuarteles Generales de los distintos Mandos Componentes, el Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas (CIFAS) y el Puesto de Mando del Jefe de Estado Mayor de la Defensa. Cada uno de ellos opera desde sus respectivas bases y acuartelamientos, y su participación implica un planeamiento operativo conjunto y multidominio