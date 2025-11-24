Militares despliegan en El Retín de Barbate con unidades de operaciones especiales, aéreas y navales

Hasta el próximo viernes, 28 de noviembre, el Campo de Maniobras del Retín, en Barbate, acoge la fase ‘en vida real’ del ejercicio JFX25 con unidades aéreas, navales y de operaciones especiales.Esta actividad se realiza cada tres años y su objetivo es adiestrar y poner a prueba la capacidad del Mando de Operaciones para ejercer el control operativo de los distintos mandos componentes: Terrestre, Marítimo y Aéreo, Espacial, Ciberespacial y de Operaciones Especiales.

En esta etapa se ejecutarán actividades de experimentación en el multidominio con transmisión de vídeo en tiempo real, ejecución de un ataque a tierra y la transmisión de vídeo y datos para la evaluación de daños, al tiempo que se adiestrarán las fuerzas de operaciones especiales.

En las instalaciones militares gaditanas de la Armada, fuerzas reales sobre el terreno llevarán a cabo operaciones ofensivas mediante el empleo de unidades de operaciones especiales, elementos aéreos y unidades navales.

Todos ellos utilizarán medios satelitales para enlazar burbujas 5G, con el objetivo de facilitar el mando y control de las acciones militares. Asimismo, unidades de Guerra Electrónica (EW) tratarán de perturbar y dificultar las acciones propias, con el objetivo de poner a prueba la resiliencia y fortaleza de los sistemas de comunicaciones y la capacidad de coordinación en las acciones militares en un entorno multidominio.

Este adiestramiento sobre el terreno permitirá el intercambio de información para la aplicación parcial de funciones de combate conjuntas —(fuegos, mando y control e inteligencia, vigilancia y reconocimiento)—, mediante el empleo de burbujas 5G solapadas con las que se da cobertura a todo el territorio. Para la ejecución de esta experimentación ha sido clave la participación de algunas empresas tecnológicas españolas.

Así es el ejercicio ‘JFX’

Esta actividad de adiestramiento se define como un ejercicio de nivel 3 (estratégico, operacional y táctico), y está dividido en dos fases focalizadas en el adiestramiento de la estructura operativa de las Fuerzas Armadas en el planeamiento y conducción de la operación multidominio —terrestre, marítimo, aéreo, ciberespacial y espacial— de alta intensidad.

En este escenario, la tropas tienen que hacer frente, de manera autónoma, a un adversario con capacidades muy exigentes y avanzadas, y con especial atención a todo lo que acontece en el ámbito cognitivo.

Durante la primera fase, se ha realizado el ejercicio de Puesto de Mando. Esta es la etapa principal, ya que se activan los Cuarteles Generales de los distintos Mandos Componentes, el Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas (CIFAS) y el Puesto de Mando del Jefe de Estado Mayor de la Defensa. Cada uno de ellos opera desde sus respectivas Bases y Acuartelamientos, y su participación implica un planeamiento operativo conjunto y multidominio. En la segunda parte del JFX/MDO 25 se desarrolla un ejercicio en vida real.