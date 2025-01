La reticencia a vacunarse eleva la incidencia de la gripe este año en Cádiz

Cádiz/Los centros sanitarios de la provincia viven semanas complicadas tras la expansión de la epidemia de infecciones respiratorias, que ayer la hizo ascender a la fase 1 del Plan de Alta Frecuentación del Servicio Andaluz de Salud. Aunque los expertos calculan que aún quedan dos semanas para alcanzar el pico, los profesionales sanitarios advierten que la tasa de contagios sigue ascendiendo.

Juan Pedro Guerrero, médico de familia adscrito al Distrito Sanitario Bahía de Cádiz-La Janda, explicó ayer a este diario que “esta semana hay más casos que la semana pasada, más que la anterior y seguramente menos que la siguiente”. “Pero –continuaba– la epidemia está siguiendo el patrón esperado. Hay muchos casos de gripe A sobre todo, la más común, pero también hay mucho virus respiratorio sincitial, y mucho Covid”.

Afortunadamente, la morbilidad que está causando no se está saliendo de los parámetros. A pesar de esto, hay muchos centros que se están saturando. “Ya sabemos que se van a saturar. Se están llenando porque hay muchos casos no esperados”, explica Guerrero.

Al preguntarle si cree que este año, con la pandemia ya casi olvidada, ha habido cierta relajación entre la población a la hora de afrontar la campaña de vacunación, responde afirmativamente. “Sí, la población es más reticente a vacunarse. No hay la misma predisposición que teníamos cuando acabamos con el Covid, cuando todos estábamos deseando vacunarnos. Todo el mundo iba buscando su vacuna cuanto antes”,dice.

Pese a ello, los números no son tan dispares a como eran antes. “Pero sí que es verdad que tenemos que hacer mucha más captación. Antes la gente venía por voluntad propia. Ahora tenemos que estar llamando, buscando. Aunque los números de vacunación al final son prácticamente los mismos. Pero sí que es verdad que ha costado más trabajo. Incluso con la vacuna de la gripe”, reconoce.

Advierte Juan Pedro que, a día de hoy, no es tan importante saber qué clase de virus ha provocado la infección respiratoria aguda. “En la gran masa de la población no es importante saber el tipo de virus que está provocando la gripe respiratoria. Ahora incluso el Covid, salvo que pueda evolucionar muy mal en paciente crónicos o extremadamente sensibles, no debe suponer grandes problemas”.

Un aspecto que ha dejado de cuidarse en general es el uso de la mascarilla, que durante la pandemia y los meses posteriores evitó mucha circulación de virus respiratorios. “Hay personas que siguen usándola, pero menos de las que deberían, aunque son muchas más de las que lo hacían antes de la pandemia”.

Los niños, igual que las personas mayores, tienen su sistema inmunitario un poco más deficiente. “En ellos sí que puede tener unas consecuencias más importantes estos virus. Por eso existen ya vacunas que son muy convenientes para este sector de la población”.

Juan Pedro recomienda a la población que sufre estos días un virus respiratorio “alimentarse bien, hacer ejercicio, beber mucha agua, tomar vitamina, tomar mucha fruta, todo ello para mantener nuestro sistema inmunitario lo más consistente posible”.

En la fase 1 del Plan de Alta Frecuentación

Las provincias de Almería, Cádiz, Huelva y Sevilla, están en fase 1 del Plan de Alta Frecuentación. Por provincias, Córdoba, Granada, Jaén y Málaga están en fase 0 y Almería, Cádiz, Huelva y Sevilla en fase 1 (indica estabilidad en la demanda de urgencias, con variaciones moderadas). Además, se contemplan la fase 2, cuando se observa un aumento moderado de demanda de urgencias, lo que implica la puesta en marcha de medidas preventivas adicionales y una fase 3, que sí supone un nivel de demanda incrementada de manera sostenida y significativa.

“Los centros y los profesionales sanitarios están preparados para atender cualquier incremento de la demanda que se suele dar en esta época del año”, aseguró ayer la consejera de Salud y Consumo, Rocío Hernández.

La consejera señaló, en todo caso, que “no se puede conocer con exactitud en qué día exacto, en qué centro concreto se va a producir un incremento exponencial del número de pacientes en Urgencias”, puesto que “depende de múltiples factores, como las características de la población, las temperaturas registradas o los virus circulantes”. “Por tanto, se darán días o tramos de horas en un mismo día, en el que se concentre un elevado número de pacientes al mismo tiempo y eso hace que las fases vayan cambiando de una semana a otra, que es el margen temporal en el que se analiza la evolución del plan”, explicó.

Hernández detalló que, en este momento, en Andalucía, 28 hospitales están en fase 0; 17 centros en fase 1; siete centros en fase 2, y dos en fase 3 (hay cuatro centros que no reportan datos). Ha subrayado que los centros sanitarios y sus profesionales están preparados para atender cualquier incremento de la demanda, todos los pacientes son atendidos en el menor tiempo posible y que todo el sistema está preparado para afrontar cualquier aumento de la demanda.

Durante la última semana en Andalucía, se han registrado 93.726 urgencias hospitalarias (96.215 la semana anterior). Durante el período de 31 días, las urgencias atendidas en los hospitales públicos del SAS “se mantuvieron relativamente estables, con un promedio diario de alrededor de 15.323”.

Por provincias, Cádiz registró 14.921 urgencias; Almería, 10.690; Córdoba, 8.599; Granada, 12.285; Huelva, 5.050; Jaén, 5.925; Málaga, 16.312, y Sevilla, 19.944.

Por otro lado, según la última información disponible, datos de la semana 2, la tasa de incidencia de Infecciones Respiratorias Agudas en Andalucía es de 423 casos por cada 100.000 habitantes (305,8 la semana anterior). Esto implica que la comunidad está “en fase ascendente de la onda epidémica, pero por debajo de la misma semana del año pasado, cuando se situaba la tasa en 621,9”.

La tasa de esta semana en Andalucía casi se duplica en España, donde se registran 805,9 (639,8 la pasada semana) por cada 100.000 habitantes, también inferior a la misma fecha de 2024 (926,6).