Respaldo unánime del pleno de Diputación a la mejora de la carretera Sanlúcar-Trebujena

El Pleno de la Diputación de Cádiz aprobó este miércoles por unanimidad una moción que solicita a la Junta de Andalucía la inclusión de una partida específica en los presupuestos autonómicos para el arreglo de la carretera CA-9027, que conecta Sanlúcar de Barrameda con Trebujena. La propuesta, presentada por el grupo provincial de Izquierda Unida (IU) y defendida por su diputado Ramón Galán, que también es alcalde de Trebujena, incide en la necesidad de intervenir especialmente en el tramo situado a la salida de Sanlúcar.

La iniciativa responde a una reivindicación que, según recuerda IU, viene planteándose desde hace años por parte de la organización local en Sanlúcar. Su coordinadora y actual alcaldesa de la ciudad, Carmen Álvarez, ha trasladado en diversas ocasiones a la Consejería de Fomento de la Junta de Andalucía la necesidad de acometer trabajos de conservación en esta vía. En comunicaciones previas dirigidas a la Dirección General de Infraestructuras Viarias, Álvarez señalaba la existencia de “problemas que deben ser solucionados de inmediato”.

La carretera CA-9027 constituye uno de los accesos más utilizados al municipio, al situarse en ella el tanatorio local —de titularidad autonómica— y conectar con las vías A-471, A-480 y el acceso a la A-4. Según expone el Ayuntamiento, soporta una circulación elevada a diario, incluyendo el tránsito de vehículos pesados ligados al polígono industrial de La Gallarda y a la actividad agroalimentaria de la zona.

Desde el gobierno municipal se recuerda también que Sanlúcar cuenta con una población superior a los 70.000 habitantes y que, durante los meses de verano, esta cifra puede duplicarse debido al incremento de visitantes. En este contexto, el Ayuntamiento sostiene que disponer de accesos viarios en condiciones adecuadas es esencial tanto para la movilidad cotidiana como para la seguridad vial.

Con la aprobación de esta moción, la Diputación instará a la Junta de Andalucía a atender una demanda que, según el Consistorio sanluqueño, ha sido reiterada durante los últimos años. La propuesta subraya la importancia de que la CA-9027 cuente con una infraestructura adaptada al volumen de tráfico que soporta y adecuada a las necesidades de los usuarios.