IU pide a la Junta la mejora del tramo Sanlúcar–Trebujena de la CA-9027

Izquierda Unida elevará al Pleno de la Diputación de Cádiz una moción para instar a la Junta de Andalucía a estudiar la inclusión de una partida presupuestaria destinada a la mejora de la carretera CA-9027, en el tramo situado a la salida de Sanlúcar de Barrameda en dirección a Trebujena. La iniciativa responde a las demandas reiteradas de la alcaldesa de Sanlúcar, Carmen Álvarez, que desde hace meses solicita una intervención en este vial.

Según expone IU, la vía conecta la ciudad con la A-480, principal enlace hacia Jerez, Cádiz y Sevilla. Por ello, el diputado provincial de la formación, Ramón Galán, subraya la relevancia estratégica de este tramo como una de las salidas principales de Sanlúcar. Galán señala que el estado actual de la carretera presenta deficiencias en elementos como las gavias, la señalización y las barreras de seguridad, e incluso carece de señal indicativa de acceso al tanatorio de la localidad.

Además, la formación argumenta que esta vía soporta un tráfico considerable de vehículos pesados, debido a su cercanía al polígono industrial de La Gallarda y a diversas industrias agroalimentarias ubicadas en la zona. IU defiende que este volumen de tránsito hace necesario priorizar su mantenimiento y reparación para mejorar la seguridad y la funcionalidad del tramo.

La moción será debatida en el pleno provincial de este miércoles, donde se decidirá si la Diputación respalda la petición dirigida al Gobierno andaluz.