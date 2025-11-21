La réplica Nao Victoria se podrá visitar en Rota la próxima semana: precios, días y horarios de las visitas

La réplica de la Nao Victoria, el único barco que hasta la fecha ha completado una vuelta al mundo, atracará la próxima semana en el puerto deportivo de Rota. Será uno de los primeros puertos españoles tras permanecer en aguas internacionales 6 meses abriendo sus cubiertas al público y difundiendo la historia marítima española. Durante su estancia en el puerto roteño, la embarcación se podrá visitar durante los días 28 al 30 de noviembre desde las 10:00 hasta las 18:30 horas de manera ininterrumpida.

Para acceder a la visita será necesario reservar las entradas en la web tickets.fundacionnaovictoria.org (también hay puntos de venta en el propio barco). En el caso de grupos de centros escolares y asociaciones, será preciso programar la visitar previamente a través del correo ecampos@fundacionnaovictoria.org o del teléfono 954090956.

Los precios serán de 7 euros para adultos, 4 euros para niños de entre 5 y 10 años, 18 euros para familias (dos adultos y hasta 3 niños con edades entre los 5 y 10 años). La experiencia será gratuita para los menores de 5 años aunque tendrán que ir acompañados por un adulto que sí debe pagar su entrada correspondiente.

En el caso de grupos de escolares o asociaciones, los precios serán iguales (7 euros para adultos y 4 para los niños) con la ventaja de que una personas responsable podrá entrar gratis por cada 10 personas.

La réplica de la Nao Victoria

Construida para la Exposición Universal de Sevilla (1992), su puerto de origen, la Nao Victoria es la única réplica del barco original que, hasta la fecha, ha completado una vuelta al mundo.

La construcción comenzó en marzo de 1991 en Isla Cristina (Huelva- España). Su diseñador y constructor fue Ignacio Fernández Vial, que tras un exhaustivo estudio histórico trazó fielmente sus formas y detalles. Durante ocho meses, carpinteros de ribera e ingenieros trabajaron en su construcción siguiendo un máximo rigor histórico.

Una vez terminada la Nao Victoria permaneció expuesta al público durante la Exposición Universal de Sevilla en 1992, junto con las réplicas de la Nao Santa María y las carabelas Pinta y la Niña, las naves de Cristóbal Colón. Más de 3 millones de personas visitaron estos barcos llenos de historia.

Tras la Exposición Universal, la Nao Victoria fue expuesta al público en dique seco, fuera del agua, cerca del Pabellón de la Navegación, por lo que se pudo admirar todas sus formas

La Vuelta al Mundo de la Nao Victoria (2004 - 2006)

En 2003, se presentó el proyecto de la 'vuelta al mundo de la Nao Victoria' a la Sociedad Nacional de Gestión de Activos (AGESA) y la Sociedad Estatal para Exposiciones Internacionales (SEEI). Las dos instituciones apoyaron con gran entusiasmo esta iniciativa. Los trabajos de restauración y adaptación para la navegación comenzaron inmediatamente.

En 2004, la réplica de la Nao Victoria reprodujo la gesta de la primera vuelta al mundo con el fin dar a conocer la mayor hazaña marítima de todos los tiempos, protagonizada por marinos españoles.

La réplica de la Nao Victoria partió de Sevilla con una tripulación de 20 hombres y desde el 2004 a 2006 viajó 26.894 millas náuticas, visitó 17 países en 5 continentes y se convirtió en la primera réplica de un barco que da la vuelta al mundo.

Nao Victoria, Embajadora de la Primera Vuelta al Mundo

Tras la extraordinaria aventura de la vuelta al mundo 2004 - 2006 y tomando el nombre del barco, se constituyó en el año 2006 la Fundación Nao Victoria, entidad sin ánimo de lucro, con el objetivo de seguir difundiendo la Primera Vuelta al Mundo y la historia marítima española a través de esta única y excepcional réplica histórica.

Desde entonces y con estos fines, la Nao Victoria ha sido gestionada por dicha fundación, realizando proyectos propios por todo el mundo y participando en eventos nacionales e internacionales de gran alcance.

Embajadora de la Primera Vuelta al Mundo, símbolo de la historia marítima española, museo flotante y buque escuela, en los últimos trece años, la Nao Victoria suma miles de millas navegadas, ha visitado los principales puertos de toda España, Europa y EEUU, y cuenta con más de 6 millones de visitantes.

Dimensiones y cifras

Más de 120m² de superficie útil (en diferentes cubiertas). 4 cubiertas, camarote capitán y áreas de vida a bordo. Capacidad: 100 pax, ampliable según disposiciones. Estimación media de visitas en puerto: 2.000 pax. Cifras: 290 m² de superficie velica / Calado: 3,20 m Eslora: 26 m / Manga: 7 m 3 Palos / 6 Vela