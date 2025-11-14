Rota impulsa en Punta Candor un proyecto de reforestación y conservación

El Ayuntamiento de Rota ha conseguido una subvención de 563.300 euros para llevar a cabo un proyecto medioambiental integral en el entorno periurbano de la ciudad. La ayuda, que representa el 85% del presupuesto total de 662.706 euros, ha sido concedida por la Fundación Biodiversidad, F.S.P., dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, en el marco de una convocatoria nacional cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).

El proyecto contempla la reforestación y acondicionamiento ambiental y paisajístico de una parcela situada junto a Punta Candor, entre el monte “Dunas de Rota” y la avenida de Punta Candor. Su objetivo es recuperar y revitalizar un espacio con alto valor ecológico y territorial, combinando conservación ambiental, investigación científica y uso ciudadano responsable.

La actuación se organiza en torno al arroyo Alcántara, que divide el terreno en dos zonas diferenciadas. Una zona se destinará a usos ecológicos, educativos e investigadores, centrados en la regeneración de ecosistemas y actividades formativas sobre biodiversidad. La otra tendrá un uso social y de esparcimiento, concebida como espacio de encuentro y sensibilización ambiental para la ciudadanía.

Entre las actuaciones previstas se incluyen el vallado ecológico perimetral, limpieza y retirada de escombros, restauración de pasos sobre el canal, construcción de observatorios de aves (hides), control de especies invasoras, plantación de flora autóctona, creación de refugios de fauna, instalación de pérgolas, pasarelas accesibles y zonas de estancia con merenderos y mesas de picnic. Además, se prevé la instalación de una estación de campo científico-técnica que permitirá el seguimiento ambiental del área.

Con esta iniciativa, el Ayuntamiento de Rota refuerza su apuesta por una infraestructura verde urbana y costera resiliente, alineada con los objetivos de adaptación al cambio climático, conservación de la biodiversidad y fomento de la bioeconomía local. El proyecto busca integrar naturaleza, sostenibilidad y bienestar social en un mismo espacio, promoviendo la participación ciudadana y la educación ambiental.