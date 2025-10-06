Renfe ofreció en verano casi 780.000 plazas en trenes entre Cádiz y Sevilla

El dispositivo especial de Renfe para atender el incremento de desplazamientos entre Sevilla y la Bahía de Cádiz durante el verano se ha traducido en un total de 779.500 plazas, un 8,5% más que la programación habitual.

Según han detallado desde Renfe a Europa Press, los trenes de Media Distancia para cubrir el trayecto hacia Cádiz desde la capital hispalense han ofrecido 67.000 plazas adicionales con el objetivo de atender el incremento de movilidad que se produce durante todo el verano de personas que se dirigen hacia la costa para pasar sus vacaciones.

Esto supone que desde el 30 de mayo y hasta el 2 de octubre han circulado un total de 3.000 trenes, de los que 257 lo han hecho con el doble de plazas habituales.

El refuerzo con trenes en doble composición constituye para Renfe "una medida clave" para garantizar la comodidad de los viajeros y responder al crecimiento de la demanda durante el verano, en especial durante los fines de semana y periodos de mayor afluencia de viajeros.

Además, desde la compañía ferroviaria se ha asegurado que el uso de estos trenes de Media Distancia se traduce en "una apuesta por un medio de transporte colectivo respetuoso con el medioambiente". De hecho, se ha resaltado, estos trenes se mueven con energía eléctrica con garantía de origen 100% renovable.