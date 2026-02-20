Renfe suspende el tren entre Cádiz y Barcelona sin fecha de retorno

Renfe se ha visto obligada a suspender el servicio ferroviario directo entre Cádiz y Barcelona. Los temporales de las últimas semanas, y diversas obras en la red en la zona de Málaga, imposibilitan la continuidad de esta línea, sin fecha aún de reposición de la misma.

Según confirma Renfe, el servicio está interrumpido como consecuencia de las afectaciones del temporal en la infraestructura a la altura de Álora, en la zona de Málaga. Se indica que la previsión es que pueden volver a circular "próximamente". Esta medida temporal de cancelación de estos trenes directos entre Andalucía, Aragón y Cataluña "es consecuencia de la imposibilidad de garantizar el mantenimiento habitual del material rodante que presta este servicio en la Base de Mantenimiento de Los Prados (Málaga), ya que el tráfico ferroviario entre Antequera y Málaga está cortado por los trabajos del gestor de la infraestructura (Adif) en la vía".

Cádiz y Barcelona están unidas por una de las líneas de más largo recorrido del servicio ferroviario español, con más de 1.200 kilómetros, con numerosas paradas intermedias y un viaje superior a las siete horas, aunque lo normal es que se supere este tiempo debido a las numerosas obras que se ejecutan en tramos del trayecto. En los últimos años, Renfe renovó el material de viaje mejorando la comodidad de los vagones.

En días pasados se ha repuesto el servicio directo entre Cádiz y Madrid a través de los Alvia.