Relevo de fragatas gaditanas de la Armada en la operación Atalanta

Las fragatas Victoria y Canarias se han encontrado en Yibuti para el relevo de la operación Atalanta. La primera de ellas, que salió de la base gaditana de Rota el 20 de noviembre, comienza su integración en la en la fuerza naval de la UE hasta el próximo mes de febrero. La segunda regresa a las instalaciones gaditanas de las que partió en julio con la misión cumplida.

