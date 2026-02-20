La reapertura del Complejo Turístico-Rural Tajo del Águila de Algar, cada vez más cerca

La reapertura del Complejo Turístico-Rural Tajo del Águila, en Algar, está cada vez más cerca de ser una realidad. Se calcula que a principios de verano habrán finalizado las obras de adecuación de este emblemático espacio de la Sierra de Cádiz, cuya explotación será licitada posteriormente por el Ayuntamiento y que volverá a ser un referente turístico y medioambiental de la provincia gracias a la colaboración entre la Diputación y el Ayuntamiento de Algar.

Para calentar motores y dar a conocer las posibilidades del complejo, se ha presentado en el Palacio Provincial un vídeo promocional con el que se quiere dar a conocer el enclave como recurso de promoción para el turismo educativo. La presidenta de la Diputación, Almudena Martínez, y el alcalde de Algar, José Carlos Sánchez, han sido los encargados de presentarlo, en un acto en el que también han estado presentes los diputados provinciales Vanesa Beltrán y Nacho Trujillo, la concejala de Turismo de Algar, Miriam Sánchez, y el periodista de Canal Sur Fernando García, natural de Algar y encargado de poner voz al trabajo presentado.

Almudena Martínez se ha referido al Complejo Turístico-Rural Tajo del Águila como un proyecto “estratégico” de la provincia, “muy importante para la Sierra y que generará empleo y economía en torno al turismo sostenible”. Su apertura adquiere aún más relevancia teniendo en cuenta que el complejo llevaba siete años “cerrado y abandonado y el actual Gobierno de la Diputación lo ha rescatado”. Además, la presidenta se ha referido a la gran oportunidad que se abre con este nuevo recurso para una comarca como la de la Sierra, que está pasando por una situación muy complicada por las consecuencias de los últimos temporales. La recuperación del Tajo del Águila es, además, una nueva manera de atraer turismo a la provincia de Cádiz, “demostrando que podemos ofrecer mucho más que sol y playa” y de contribuir a la desestacionalización del sector.

Esta actuación es una demostración de la apuesta del Gobierno provincial por todos los municipios gaditanos, y sobre todo por los de menos de 20.000 habitantes, ha recalcado Almudena Martínez, que ha aseverado que la Diputación tenía que participar en un proyecto de envergadura como éste, imposible de asumir para un municipio de 1.500 habitantes.

La Diputación y el Ayuntamiento de Algar firmaron en noviembre de 2023 un protocolo de intenciones para reactivar el Complejo Turístico Tajo del Águila, sin uso desde hacía varios años a pesar de que aportaba visitantes al municipio -y por tanto, economía y empleo-, atraídos por su situación privilegiada. La inversión de la Diputación -a través de una subvención nominativa al Ayuntamiento- asciende a 2,3 millones de euros y es ahora el Consistorio algareño el que debe sacar a licitación la explotación del mismo una vez que terminen las obras.

El alcalde de Algar, José Carlos Sánchez, ha asegurado que la reapertura del Tajo del Águila es “un proyecto de provincia, que va a suponer una oportunidad formativa para la juventud y generará nuevas expectativas de emprendimiento juvenil”. Ha agradecido la implicación de la Diputación en una actuación que “no sólo impulsará el turismo de Algar, sino el de la provincia, Andalucía y el país”, además de generar empleos directos e indirectos.

José Carlos Sánchez ha ensalzado la ubicación privilegiada de este complejo turístico, ubicado entre dos parques naturales, como son el de la Sierra de Cádiz y el de Los Alcornocales, “en el corazón de la provincia de Cádiz” y a orillas del pantano de Guadalcacín, lo que lo convierte en un lugar idóneo para realizar múltiples actividades y deportes acuáticos.

La financiación de las obras por parte de la Diputación permite acondicionar y adaptar a la normativa turística actual las dos zonas que componen el complejo (una destinada a albergue y otra a acampada y bungalós) para que pueda volver a funcionar como alojamiento turístico. Para ello, se están adecuando todos los edificios del recinto con nuevas instalaciones, instalando nuevas carpinterías que cumplan con las actuales normativas de eficiencia térmica y acústica, se están arreglando desperfectos y modernizando las instalaciones y acabados.

Ya se han acometido los trabajos de retirada de mobiliario y carpinterías, se han realizado demoliciones varias en las instalaciones existentes y se están realizando labores de reparación.

En el exterior se están instalando sistemas de alumbrado, saneamiento, abastecimiento; se reparan y adecúan los caminos, zonas de acampadas, parcelas y explanadas. También se volverá a contar con el Edificio de la Naturaleza. En el recinto de la piscina y alrededores se están reparando los desperfectos que presenta en la actualidad. Además, se procede a reparar instalaciones como la depuradora, y demás elementos necesarios para su puesta en funcionamiento. Como novedad, el complejo contará con un bar en la piscina, para dotar a este recinto de un nuevo recurso turístico.

En cuanto a las plazas de alojamiento, se mantiene un número similar al preexistente, en torno a 300 entre las zonas de albergue, cabañas, acampada y área de autocaravanas.