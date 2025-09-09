El ‘Raíces Family’ de Olvera se consolida en la programación de festivales de la provincia

Seguridad Social, No me pises que llevo chanclas y O’Funkillo son algunos de los grupos que protagonizan el cartel de la tercera edición del Raíces Family Fest, uno de los recitales que conforman la programación anual de festivales que se desarrollan en la provincia y que, en este caso, viene a poner el foco en la comarca de la Sierra de Cádiz.

El festival se celebrará los días 12 y 13 de septiembre en el recinto ferial de Olvera y promete ser una experiencia para disfrutar en familia. La Diputación de Cádiz, a través del Área de Planificación, Coordinación y Desarrollo Estratégico, colabora una año más con la organización de este festival que aúna música, cultura y gastronomía.

Durante la presentación, que ha tenido lugar en el Palacio Provincial, el vicepresidente quinto Sebastián Hidalgo ha puesto en valor el trabajo que realiza el equipo promotor -un grupo de empresarios hosteleros de la localidad- para organizar este festival y dotar de contenido atractivo tanto al municipio como a las poblaciones de alrededor. Una labor que, ha destacado, cuenta con el apoyo de la Diputación porque este festival “apuesta por los valores tan característicos de la provincia” como son la música, la gastronomía y la cultura.

Por parte de la organización, Gabriel Medina ha expresado su agradecimiento a la Diputación por su apoyo y su satisfacción por afrontar ya la tercera edición de un evento que partió de “un grupo de amigos”, que “queríamos organizar algo a la altura de nuestro pueblo y que los más pequeños y todas las familias pudieran disfrutar de lo que es un festival”.

Durante las dos jornadas en que tendrá lugar el festival, se sucederán conciertos musicales, actividades gastronómicas y experiencias culturales destinadas a la participación de todos los públicos.

En el apartado musical, el Raíces arrancará el 12 de septiembre a las 20:00 horas con los mejores temas de Seguridad Social, No me pises y el grupo local Chiveca. Dj Frutos del Islam se encargará de amenizar la afterparty ya de madrugada. El día 13, a partir de las 19:00 horas, sobre el escenario del Raíces pasarán O’Funkillo, Trashtucada y los olvereños de El Clan del Sur. L-Nita Dj, Fran GTX y Monkey cerrarán el festival con mezclas de los temas más pegadizos del panorama musical actual.

Durante el evento se habilitará un espacio desde donde se ofrecerán a los asistentes diferentes conceptos gastronómicos cuyos ingredientes darán protagonismo a los productos de la tierra, desde la comida vegana, a la cocina mediterránea, internacional y comida rápida.

También habrá una zona destinada a los más pequeños de la casa, donde se realizarán actividades y talleres culturales y medioambientales.