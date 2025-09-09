Arcos realiza unos 150 contratos gracias a los programas activos de empleo

“Si Arcos destaca es por ser ejemplo de cómo aterrizar las políticas activas de empleo en su territorio y cómo pensar en los ciudadanos para poder trasladar esas mejoras a una proyección, una inserción laboral. Este Ayuntamiento lo tiene claro desde primera hora, que es punto de contacto con los ciudadanos. Entendemos que es de una gran importancia que cojáis el testigo de las políticas que se desarrollan en los despachos y la llevéis al territorio. Sois el mejor ejemplo como Ayuntamiento, que no desaprovecha ninguna oportunidad”. Con estas palabras agradeció este martes la consejera de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, Rocío Blanco, la implicación del gobierno local de Arcos en los programas de empleo y formación de los que se beneficia la localidad, tras demandarlos a la Junta de Andalucía.

Blanco recordó en su visita a Arcos que el actual equipo de gobierno de este pueblo, que lidera el alcalde Miguel Rodríguez, gestiona desde su llegada hace dos años 2,5 millones de euros en políticas activas de empleo. “Agradezco que tengáis esa visión de estas políticas y acertéis tanto en levantar la mano y demandar estos programas”, expresó la consejera, quien recordó que gracias a los últimos programas de empleo, el Consistorio ha generado cerca de 150 contratos.

De estos, 138 contratos, de seis meses, se enmarcan en el programa Andalucía Activa, que ha tenido una inversión de 1,5 millones de euros, la mayor cuantía que ha recibido un municipio en la provincia gaditana en esta iniciativa. También se ha contratado a otros cuatro jóvenes, en este caso mediante la línea 7 del programa Emplea-T, destinado a la contratación de menores de 30 años que ya finalizaron sus estudios y que están desempleadas.

Tanto Rocío Blanco como Miguel Rodríguez recordaron en su intervención la esperada acogida de un Plan de Formación y Empleo (antiguas escuelas talleres) para 15 jóvenes del pueblo, en el área de Asistencia a la Dirección, que cuenta con una subvención de más 416.000 euros para propiciar la obtención de un certificado de profesionalidad. Durante la visita la titular andaluza ha estado acompañada, también, por la delegada de la Junta en Cádiz, Mercedes Colombo, y el delegado de Empleo en la provincia, Daniel Sánchez, entre otros.

“Es muy importante el compromiso de la Junta para tejer unos municipios con fuerza. Hemos llevado dos años de recuperación en materia de empleo y formación. Me gusta decir que la formación es el camino del empleo. Arcos es hoy líder en el Plan Andalucía Activa, con la mayor financiación en la provincia. Se han reactivado, por poner algún ejemplo, las escuelas taller, donde había una dificultad, que era que no había aulas homologadas.Aahora son una realidad”, reconoció el regidor arcense Miguel Rodríguez.

Arcos también participa en el programa Preparadas, que tiene como objetivo fomentar la empleabilidad y el emprendimiento entre la población femenina en municipios de menos de 30.000 habitantes o de zonas vulnerables de municipios mayores, y T-Acompañamos, por el que 100 personas de colectivos vulnerables reciben itinerarios de inserción, con cursos formativos, orientación laboral y búsqueda de empleo, y que tienen un compromiso de contratación del 40%.

La consejera de Empleo habló también en la localidad serrana de nuevas convocatorias de planes de empleo, entre ellas uno para jóvenes menores parados, de 30 años, para la que habrá una inversión de 90 millones en Andalucía.