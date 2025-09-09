Una firma vasca adquiere la planta de gestión de residuos industriales en Arcos

Dominion ha adquirido el 100% de la empresa Ecogestión de Residuos S.L., con sede en Arcos, en la que supone su tercera adquisición en lo que va de año y con la que "refuerza y acelera" su proyecto medioambiental, Global Dominion Environment (GDE).

En un comunicado, Dominion ha destacado que 2025 está siendo un "año decisivo" para la empresa en "su apuesta medioambiental". Tras la adquisición de dos compañías -una especializada en economía circular y la otra en descarbonización- suma ahora su tercera operación estratégica. La adquisición de la empresa gaditana fortalece la presencia de Dominion "en un polo industrial clave del sur de España", asegura la firma vasca, que con este movimiento avanza en su objetivo de "consolidarse como actor clave" en la gestión medioambiental industrial en Europa.

Ecogestión de Residuos es una empresa con más de dos décadas de trayectoria en la gestión integral y transferencia de residuos industriales, que genera un beneficio bruto de casi un millón de euros, y cuenta con una "sólida" cartera de clientes que incluye tanto pymes como grandes corporaciones.

Entre los servicios que presta Ecogestión de Residuos se encuentra el tratamiento y gestión de más de 70 residuos peligrosos y no peligrosos, asesoría ambiental, el desmontaje y la gestión de amianto, la compra-venta de metales o la gestión de subproductos animales 'sandach' -no destinados a consumo humano por razones sanitarias-.

TERCERA ADQUISICIÓN EN UN AÑO

La compañía vasca ha subrayado que esta operación amplía la capacidad de su área Global Dominion Environment (GDE) para ofrecer "soluciones integrales en el ámbito de la economía circular". Además, ha añadido que genera sinergias operativas con las infraestructuras medioambientales de gestión de residuos con las que ya cuenta Dominion en el sur de España, "optimizando procesos y fortaleciendo su propuesta de valor para clientes industriales".

Dominion ha indicado que, con esta nueva incorporación, y "con la vista puesta en convertirse en un referente europeo de la gestión medioambiental", avanza en "la consolidación de un sector todavía atomizado", en el que la regulación europea y la "creciente demanda" de soluciones sostenibles "aceleran la transición hacia modelos productivos más eficientes y circulares".

"2025 está siendo un año clave para nosotros. Esta adquisición es la tercera que hacemos este año en el área medioambiental y refleja nuestro compromiso con una industria más sostenible, ayudando a nuestros clientes a cumplir con sus objetivos medioambientales y reducir su huella de carbono sin comprometer la competitividad. Estamos orgullosos de incorporar a Ecogestión de Residuos a GDE y sin duda reforzará nuestra posición como socio de referencia en Europa en la gestión ambiental", han señalado desde Dominion.

Con estas tres operaciones estratégicas en menos de un año, ha subrayado que confirma "su capacidad de ejecución y avanza hacia su objetivo de que Global Dominion Environment alcance los 500 millones de euros de facturación en 2025, consolidando su papel como referente europeo en economía circular y descarbonización industrial".