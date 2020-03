El alcalde de Chiclana, el socialista José María Román, no disimuló ayer su sorpresa y malestar ante la respuesta que le dio el actual presidente de la Mancomunidad de Municipios de la Bahía de Cádiz, David de la Encina, también del PSOE, a su propuesta de que este organismo supramunicipal inicie los trámites para liberar los 2,5 millones de euros de remanente de tesorería que tiene la Mancomunidad y destinarlos a inversiones y ayudas sociales en la comarca para hacer frente así a la crisis económica provocada por el coronavirus. "¿Para qué quiere la Mancomunidad de la Bahía 2,5 millones de euros a plazo fijo en un banco? Ese dinero está para ayudar a la gente, y si no se gasta ahora, con lo mal que lo están pasando tantas personas, ¿cuándo se va a hacer?", preguntó en voz alta la máxima autoridad municipal de Chiclana y presidente de este ente comarcal hasta finales del pasado mes de septiembre.

En concreto, De la Encina dijo el viernes que Román había cometido un "error garrafal" en su planteamiento, ya que a su entender la partida que se puede movilizar apenas llega a los 800.000 euros. Y, además, añadió que el destino de ese montante jamás podría ser para inversiones, planteando la opción de que ser reserve para potenciar los servicios de Protección Civil de cada municipio o para una campaña de promoción turística en la comarca.

Estas reflexiones no hicieron cambiar de opinión a José María Román, que se mantiene en sus trece: "Las últimas medidas aprobadas por el Gobierno de España dan a las administraciones públicas más flexibilidad a la hora de darle uso a sus remanentes de tesorería, y en ese concepto la Mancomunidad de la Bahía tiene 2,5 millones de euros acumulados que están guardados a plazo fijo en un banco y a los que se le puede dar una salida ya".

Para clarificar esta cuestión, el alcalde de Chiclana reclamó a De la Encina que convoque con brevedad una junta de alcaldes, aunque sea de manera telemática. "Yo no sé si a algún alcalde o alcaldesa no le hace falta ese dinero, pero a Chiclana le aseguro que sí, porque estamos teniendo unos gastos extraordinarios en asuntos sociales. Y, por lo que he hablado con otros alcaldes como los de Cádiz, Rota, Puerto Real o Jerez, todos son de la misma opinión", añadió. "El procedimiento más adecuado para aprobar esas ayudas no sé cuál tiene que ser, pero el momento para hacerlo es este, de eso estoy segurísimo", recalcó Román

"Yo no estoy en política para ver como el dinero de una institución se queda en un banco, y más en un momento en el que hay tantos problemas sociales. Para estar en política hace falta sensibilidad y me parece muy grave que no se inicien ya los trámites previos para poder liberar ese montante económico en beneficio de nuestros municipios", reflexionó un José María Román que no dudó en calificar de "inconcebible" la línea argumental mantenida en su respuesta por David de la Encina.