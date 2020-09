Si había alguna crisis dentro del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Puerto Real no se había conocido, y mucho menos escenificado, como hasta hoy .

Los cuatro ediles de AxSí, socios de Gobierno del PSOE de Elena Amaya, han abandonado la sesión plenaria que este jueves se celebraba de forma presencial, en el Centro Cultural San José, tras varios meses de celebraciones telemáticas.

El pleno iba a tratar la modificación de la ordenanza fiscal del Impuesto de Bienes Inmuebles, que ha sido muy crítica por la oposición al suponer un aumento -según Adelante y Equo- de casi el 20% de los recibos que pagan los vecinos.

Sin embargo, nada más comenzar la sesión, la alcaldesa, Elena Amaya, anunció que ese punto se retiraba del orden del día por "decisión expresa de esta alcaldía“. Algo que, al parecer, cogió por sorpresa a sus socios de Gobierno de AxSí." ¿Se retira o se queda sobre la mesa?", preguntó el edil andalucista, Manuel Izco. “Se retira", respondió Amaya para asombro andalucista.

Cuando Izco quiso seguir hablando, diciendo que "está bien saberlo aquí", la alcaldesa le interrumpió recordándole que no podía seguir interviniendo. Entonces se inició un rifirrafe entre la alcaldesa y los cuatro ediles andalucistas, visiblemente enfadados, que acabó cuando Amaya advirtió: "Si no atienden a lo que os digo os tendré que pedir que abandonen la sesión", algo que los cuatro concejales hicieron sin dudar, para sorpresa del resto del plenario.

Segun ha explicado Manuel Izco a este periódico, los andalucistas "comunicamos ayer a la alcaldesa que íbamos a votar en contra de la subida porque nos parece desorbitada y, mucho más, en estos tiempos tan difíciles".

Izco entiende que la alcaldesa no le permitido tomar la palabra porque "íbamos a explicar que nosotros estamos en contra y no íbamos a apoyar la subida. Por eso se ha retirado la moción y no Por decisión de la alcaldesa", asegura el concejal.