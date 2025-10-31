Los Pueblos Blancos de la Sierra de Cádiz recibirán 2,5 millones en subvenciones al turismo

El Proyecto de Presupuestos de la Consejería de Turismo y Andalucía Exterior para 2026 plantea impulsar con casi 200 millones de euros el turismo como motor económico a través de la sostenibilidad y la innovación turística así como la proyección de Andalucía en Europa dando protagonismo a las políticas centradas en la acción exterior. Así lo ha destacado este viernes en la Comisión del Parlamento de Andalucía el consejero del ramo, Arturo Bernal, que ha subrayado que las cuentas que reflejan una manera de gobernar de manera "responsable, equilibrada y orientada a fortalecer a Andalucía".

Dentro de esta partida, el proyecto de los Pueblos Blancos de la Sierra de Cádiz prevé destinar 2,5 millones de euros al lanzamiento de una nueva línea de subvenciones que permitirá a los ayuntamientos solicitar la ayuda, diseñar y ejecutar sus proyectos con agilidad.

Las propuestas para el año próximo desde la Consejería de Turismo incluyen también a Jerez, dentro sus Planes de Grandes Ciudades, pensados para dar cobertura a destinos urbanos (y que también contempla a ciudades como Marbella, Sevilla o Almería), en una iniciativa que repartirá entre esos destinos más de 4,4 millones de euros. Los Presupuestos también contemplan el programa Munitur, dotado con 5,7 millones de euros, para desarrollar proyectos que contribuyan a equilibrar la actividad turística durante todo el año.

CONTINÚA EL PROGRAMA DE AYUDA A PYMES TURÍSTICAS

Respecto a la innovación, Turismo volverá a convocar el programa Pymetur, dotado con cinco millones de euros, para el apoyo a las pequeñas y medianas empresas turísticas. Además, para la colaboración con el conocimiento, Investur destinará 240.000 euros a proyectos de investigación aplicada en universidades públicas andaluzas, orientados a la sostenibilidad y a la transferencia de conocimiento hacia las empresas y los destinos.

El presupuesto incorpora además actuaciones vinculadas a la corresponsabilidad por un turismo más sostenible, en línea con el Compromiso Andaluz de Acción Climática en Turismo. Resalta en este sentido el proyecto Andalucía Nexus, cuya dotación se incrementa un 23,95% respecto al año anterior, alcanzando los 2,6 millones de euros.

Dentro de este eje se incorpora una nueva línea de subvenciones, dotada con 300.000 euros, destinada al diseño de experiencias, segmentos y productos turísticos, que contribuyan a ampliar la temporada, diversificar la oferta y reforzar la competitividad de los destinos andaluces. Además, el próximo año se reforzarán las actuaciones de promoción, comunicación y comercialización turística, que aumentan su presupuesto un 32,53% respecto al ejercicio anterior.

El área de Turismo contará con más de 160 millones de euros, lo que supone un incremento del 10% respecto al pasado ejercicio, para "reforzar la competitividad del sector, la cohesión territorial y la calidad de la oferta turística andaluza", señaló Bernal. En cuanto a las líneas de trabajo, el responsable autonómico ha destacado el apoyo a los municipios como eje vertebrador del territorio; la innovación, la inteligencia y el fortalecimiento del tejido empresarial; y la diversificación y la proyección de Andalucía como destino líder, abierto y competitivo.