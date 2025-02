El PSOE señala el "retroceso" de la sanidad pública" en una protesta en El Gastor

La portavoz del Grupo Socialista y secretaria de Organización del PSOE de Cádiz, Ana Carrera, ha lamentado “el retroceso generalizado” que vive la provincia de Cádiz en materia de sanidad pública por los recortes en recursos y personal en los hospitales y centros de salud, mientras aumentan los conciertos y los contratos con empresas privadas dentro del SAS.

“Desde el pueblo más pequeño como estamos aquí en esta manifestación en El Gastor, hasta la capital donde los sindicatos y marea blanca están encerrados en el Puerta del Mar, pasando por la comarca de la Janda abandonada al desmantelar el HARE de Vejer, toda la provincia de Cádiz sufre las consecuencias de una política de demolición de todo el engranaje público que sostenía nuestra sanidad en todos los rincones”, ha denunciado Carrera al tiempo que advierte de que “todo el mundo sabe ya que Moreno Bonilla vacía hospitales, vacía las instalaciones públicas para hacer negocio con sus amigos de la privada bajo la máxima de que quien quiera derechos, que se los pague”.

Junto a la alcaldesa de El Gastor, Carrera lamenta “los recortes de personal que afectan gravemente a territorios como la Sierra, con pueblos pequeños donde no se cubren las bajas y se tienen que compartir facultativos, cuando no prescinden de los mismos de manera que un derecho que antes nos igualaba aunque vivamos en zonas menos pobladas, lo han fulminado”. Moreno, por su parte, ha señalado que “la sanidad en Andalucía ha tocado fondo y cuando el Gobierno que tiene las competencias no las ejerce y no cumple como pasa en El Gastor, hay que denunciarlo”. La alcaldesa explica que “las citas médicas de especialidades se están dando a meses vista y las del centro de salud se paran en las once y media de la mañana, además tenemos guardias localizadas, y los médicos cobran menos que en otros sitios, en definitva, están desprestigiando la sanidad pública para que la gente contrate seguros privados”.

En cuanto al encierro que protagonizaron el lunes representantes sindicales de UGT, CCOO, Satse y CSIF junto a miembros de Marea Blanca en el hospital Puerta del Mar, Carrera ha trasladado el absoluto respaldo del PSOE de Cádiz, considerando “justas” sus reivindicaciones “que vienen a constatar el maltrato de Moreno Bonilla a los sanitarios cuyo sobreesfuerzo y valiente dedicación durante la pandemia ha quedado acotado y petrificado para el presidente andaluz en esos monolitos de manos blancas aplaudiendo que pusieron en las ciudades, pero no en el reconocimiento de sus derechos y en el cumplimiento de los acuerdos alcanzados con la Junta”. “Nos uniremos a los actos de protesta que realicen porque están defendiendo una de las patas más importantes del Estado del Bienestar que está siendo atacada y son los gaditanos y gaditanas los que sufren las consecuencias directas de la pérdida de calidad en la asistencia sanitaria”, ha dicho.

Por último, Carrera ha anunciado que en el próximo Pleno de la Diputación de Cádiz “se va a debatir también sí o sí de sanidad pública”, gracias a la moción que el Grupo Socialista ha elevado para pedir a la Junta de Andalucía que cese en el desmantelamiento del HAR de Vejer. Los socialistas, según anota la portavoz, “reclamaremos que el Gobierno andaluz dote a estas instalaciones del personal necesario para que puedan funcionar con normalidad todas las especialidades desde la enfermería, la rehabilitación, los ingresos hospitalarios que no se están produciendo, así como las urgencias de toda la comarca que pueden ayudar a aliviar el colapso que sufre el hospital de Puerto Real por el desvío de pacientes desde esta zona