El PSOE reclama actuaciones urgentes en 25 carreteras de Cádiz cerradas tras el temporal

El secretario de Organización del PSOE de Cádiz, Juan Cornejo, ha reclamado este lunes una intervención urgente en la red viaria provincial, que mantiene 25 vías cerradas al tráfico transcurrido un mes desde el paso de las borrascas. El dirigente socialista ha criticado la gestión de la Junta de Andalucía y la Diputación de Cádiz, señalando que el temporal ha evidenciado carencias acumuladas en el mantenimiento de infraestructuras.

"Lo que vive hoy la provincia de Cádiz no es solo el rastro de un temporal; es la huella de siete años de un PP que ha dejado morir nuestras carreteras por una falta de inversión acumulada en el tiempo", ha declarado Cornejo. El responsable socialista ha considerado inadmisible que, según datos de la Dirección General de Tráfico, seis vías permanezcan cerradas por inundaciones en municipios como Jerez (El Portal y La Ina), Arcos, Villamartín, Olvera, Torre Alháquime, Alcalá de los Gazules y San José del Valle.

El secretario de Organización ha subrayado el impacto de esta situación en la vida cotidiana de los ciudadanos. "Hablamos de personas que tienen que desplazarse para ir a su puesto de trabajo, de familias que necesitan llevar a sus hijos al colegio y de pacientes que dependen de estas rutas para llegar a los hospitales. El PP está estrangulando la movilidad y pone en riesgo la seguridad vial de nuestra provincia", ha afirmado.

Cornejo ha responsabilizado al Gobierno andaluz y a la Diputación gaditana de la demora en restablecer la normalidad. "Mientras se dedican a repartir subvenciones a dedo con un sectarismo atroz, el 93 por ciento para los suyos, se olvidan de lo básico: que las carreteras sean seguras y transitables. No se puede pedir a los vecinos de la Sierra o de la zona rural de Jerez que esperen eternamente mientras ellos siguen de brazos cruzados", ha manifestado.

El dirigente del PSOE ha anunciado que el Grupo Socialista elevará iniciativas parlamentarias a todas las instituciones para reclamar un plan de choque que subsane tanto los desperfectos causados por el temporal como el déficit de mantenimiento acumulado. "El modelo del PP es el del abandono de lo público para favorecer otros intereses. Exigimos que el dinero de los gaditanos se use para que los gaditanos puedan circular por su tierra con dignidad y seguridad", ha concluido.