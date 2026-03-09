El estado de las carreteras en Cádiz: Unas 25 vías se mantienen cerradas un mes después del tren de borrascas que atravesó la provincia

El tren de borrascas que azotó a la provincia de Cádiz entre los meses de enero y febrero sigue dejando su huella por la gran cantidad de desperfectos que dejó en multitud de infraestructuras. Un mes después, unas 25 carreteras gaditanas permanecen cerradas por diferentes motivos a la espera de ser arregladas para que se vuelvan a abrir a la circulación, aunque algunos de ellos son más recientes en el tiempo.

Lo más llamativo de la situación, según los datos recopilados en el mapa de tráfico de la Dirección General de Tráfico (DGT), hasta seis vías gaditanas siguen cerradas por inundaciones. Dos de ellas se encuentran en el término municipal de Jerez: la CA-3109 en El Portal y la CA-3110 en La Ina. Otra carretera afectada es la CA-6105, situada entre los términos municipales de Arcos y Villamartín. También en la Sierra, permanecen inundadas la CA-9101 en Olvera y la CA-9120 en Torre Alháquime. Por último, también está cerrada a la circulación la CA-5200, entre Alcalá de los Gazules y San José del Valle, por este mismo motivo.

El motivo más repetido de los cortes en las carreteras en la provincia de Cádiz son los desprendimientos de rocas en la propia vía. Estos afectan a la A-2075 en Rota, la CA-9100 en Algodonales, la CA-9102, la CA-9107 y la CA-9109 en Olvera, la CA-9118 en Setenil de las Bodegas, la CA-9104 entre Grazalema y Zahara, la A-372 en Grazalema, la CA-8104 en Ubrique, la CA-8201 entre Jimena de la Frontera y Cortes de la Frontera, y la A381 en Medina.

Por último, siguen presentando daños en la vía a la espera de ser arreglados las carreteras CA-8100 en Villamartín, la A-8126 en Algodonales, la CA-9108 entre Olvera y Torre Alháquime, la A-7276 entre Setenil de las Bodegas y Alcalé del Valle, la CA-9113 entre El Gastor y Setenil de las Bodegas, la A373 entre Villamartín y Prado del Rey, la CA-8105 en Ubrique y la N-340 en Tarifa.

Listado de carreteras cortadas en la provincia de Cádiz