El estado de las carreteras en Cádiz: Unas 25 vías se mantienen cerradas un mes después del tren de borrascas que atravesó la provincia
La circulación sigue cortada en seis carreteras por inundaciones un mes después del episodio de lluvias
El tren de borrascas que azotó a la provincia de Cádiz entre los meses de enero y febrero sigue dejando su huella por la gran cantidad de desperfectos que dejó en multitud de infraestructuras. Un mes después, unas 25 carreteras gaditanas permanecen cerradas por diferentes motivos a la espera de ser arregladas para que se vuelvan a abrir a la circulación, aunque algunos de ellos son más recientes en el tiempo.
Lo más llamativo de la situación, según los datos recopilados en el mapa de tráfico de la Dirección General de Tráfico (DGT), hasta seis vías gaditanas siguen cerradas por inundaciones. Dos de ellas se encuentran en el término municipal de Jerez: la CA-3109 en El Portal y la CA-3110 en La Ina. Otra carretera afectada es la CA-6105, situada entre los términos municipales de Arcos y Villamartín. También en la Sierra, permanecen inundadas la CA-9101 en Olvera y la CA-9120 en Torre Alháquime. Por último, también está cerrada a la circulación la CA-5200, entre Alcalá de los Gazules y San José del Valle, por este mismo motivo.
El motivo más repetido de los cortes en las carreteras en la provincia de Cádiz son los desprendimientos de rocas en la propia vía. Estos afectan a la A-2075 en Rota, la CA-9100 en Algodonales, la CA-9102, la CA-9107 y la CA-9109 en Olvera, la CA-9118 en Setenil de las Bodegas, la CA-9104 entre Grazalema y Zahara, la A-372 en Grazalema, la CA-8104 en Ubrique, la CA-8201 entre Jimena de la Frontera y Cortes de la Frontera, y la A381 en Medina.
Por último, siguen presentando daños en la vía a la espera de ser arreglados las carreteras CA-8100 en Villamartín, la A-8126 en Algodonales, la CA-9108 entre Olvera y Torre Alháquime, la A-7276 entre Setenil de las Bodegas y Alcalé del Valle, la CA-9113 entre El Gastor y Setenil de las Bodegas, la A373 entre Villamartín y Prado del Rey, la CA-8105 en Ubrique y la N-340 en Tarifa.
- A-372, en Grazalema, entre los kilómetros 33,6 y 46,0 por desprendimientos desde el 20/02
- A-373, entre Villamartín y Prado del Rey, entre los kilómetros 9,0 y 11,7 en ambos sentidos por daños en la vía desde el 19/02
- A-381, en Medina Sidonia, entre los kilómetros 31,0 y 25,0 en sentido decreciente dirección Jerez por desprendimientos desde el 13/02
- A-2075, en Rota, entre los kilómetros 2,4 y 0,0 en ambos sentidos por desprendimientos desde el 07/02
- A-7276, entre Setenil de las Bodegas y Alcalá del Valle, entre los kilómetros 11,1 y 15,3 en ambos sentidos por daños en la vía desde el 19/02
- A-8126, en Algodonales, entre los kilómetros 30,0 y 33,2 en ambos sentidos por daños en la vía desde el 08/03
- CA-3109, en Jerez, entre los kilómetros 2,0 y 0,3 en ambos sentidos por inundaciones desde el 14/02
- CA-3110, en Jerez, entre los kilómteros 2,5 y 8,0 en ambos sentidos por inundaciones desde el 19/02
- CA-5200, entre Alcalá de los Gazules y San José del Valle, entre los kilómetros 3,6 y 13,1 en ambos sentidos por inundaciones desde el 08/02
- CA-6105, entre Arcos y Villamartín, entre los kilómetros 0,0 y 15,0 en ambos sentidos por inundaciones desde el 23/01
- CA-8100, en Villamartín, entre los kilómetros 0,0 y 2,9 en ambos sentidos por daños en la vía desde el 08/03
- CA-8104, en Ubrique, entre los kilómetros 0,0 y 3,4 en ambos sentidos por desprendimientos desde el 14/02
- CA-8105, en Ubrique, entre los kilómetros 0,0 y 4,8 en ambos sentidos por daños en la vía desde el 12/02
- CA-8201, entre Jimena de la Frontera y Cortes de la Frontera, entre los kilómetros 2,0 y 13,0 en ambos sentidos por desprendimientos desde el 26/02
- CA-9100, en Algodonales, entre los kilómetros 0,1 y 3,3 en ambos sentidos por desprendimientos desde el 03/03
- CA-9101, en Olvera, en el punto kilométrico 0,0 en ambos sentido por inundaciones desde el 28/01
- CA-9102, en Olvera, entre los kilómetros 0,0 y 3,0 en ambos sentidos por desprendimientos desde el 19/02
- CA-9104, entre Grazalema y Zahara de la Sierra, entre los kilómetros 2,0 y 12,9 en ambos sentidos por desprendimientos desde el 01/02
- CA-9107, en Olvera, entre los kilómetros 0,0 y 2,0 en sentido creciente dirección sureste por desprendimientos desde el 13/02
- CA-9108, entre Olvera y Torre Alháquime, entre los kilómetros 0,0 y 2,0 en ambos sentidos por daños en la vía desde el 04/02
- CA-9109, en Olvera, entre los kilómetros 5,0 y 14,9 en ambos sentidos por desprendimientos desde el 06/02
- CA-9113, entre El Gastor y Setenil de las Bodegas, entre los kilómetros 0,0 y 14,0 en ambos sentidos por daños en la vía desde el 14/02
- CA-9118, en Setenil de las Bodegas, entre los kilómetros 0,0 y 1,3 en ambos sentidos por desprendimientos desde el 23/01
- CA-9120, en Torre Alháquime, en el punto kilométrico 8,0 en ambos sentidos por inundaciones desde el 02/02
- N-340, en Tarifa, entre los kilómetros 90,0 y 92,0 en sentido creciente por daños en la vía desde el 19/02
