El PSOE pide que se corrija la "nefasta" gestión en Educación en Cádiz

El secretario de Organización del PSOE de Cádiz, Juan Cornejo, ha pedido al nuevo responsable de la Junta que tome las riendas de Educación en la provincia que “se aplique para corregir la nefasta gestión realizada a base de recortes en políticas públicas, con falta de inversiones, así como la pérdida de unidades educativas”. Cornejo, que respeta el matiz personal de la dimisión de la delegada de Educación y le ha deseado que “le vaya lo mejor posible”, ha valorado con un suspenso su gestión porque “en los últimos años se han producido concentraciones diarias de profesorado, de AMPAS, de empleados que han venido desde todos los pueblos a expresar su descontento, sus problemas”.

El dirigente socialista ha rechazado “el humo” que presentaron ayer la delegada Mercedes Colombo junto a la delegada dimisionaria sobre el balance y previsiones del curso próximo pues “se han referido a obras que vienen repitiendo cada año y que no se llevan a cabo y hablaron de unas expectativas de aulas, profesorado e infraestructuras que son falsas pues por ejemplo sabemos que en cada municipio de la Sierra se pierde mínimo una unidad”. “Se acabó, el Gobierno de la Junta tiene que invertir en educación pública con hechos, demostrándolo”, ha reivindicado, poniendo como ejemplo el edificio Valcárcel que “decían que cuando llegaran al poder iban a convertirlo en una facultad más de la UCA y está abandonado, sin proyecto, sin inversiones y no tienen excusa porque depende de las administraciones gobernadas por el PP, de manera que les pedimos que actúen en Valcárcel, que inviertan en educación y no la desmantelen más, como pasa con la sanidad para enriquecer a sus amigos de la privada”.

DERIVA PRIVATIZADORA

Todas estas son denuncias que Cornejo ha realizado en el marco de una jornada de trabajo con JSA sobre Universidad y en la que el secretario general en Andalucía de las Juventudes Socialistas, Lázaro Martínez, ha denunciado la deriva privatizadora de Moreno Bonilla en la educación pública, tanto en la Universidad como en la FP: “Si vienen a privatizar que no lo hagan con la mentira y lo reconozcan”, ha incidido para asegurar que “en cada una de las provincia se encuentran uno o varios casos de privatizaciones”. El último y más escandaloso ataque a la educación pública que ha puesto sobre el tapiz el dirigente de JSA es la negativa de adjudicar grados a las universidades públicas para acabar concediéndoselos a universidades privadas.

Por su parte, el secretario general de JSA en la provincia, Fernando Vega, ha señalado que “tras siete años de Gobierno de Moreno Bonilla el modelo de Andalucía ha cambiado y no trabaja ya para la clase obrera y de clase media”, reclamando que “las administraciones están para cuando la ciudadanía no puede llegar, cuando necesita una sanidad pública, una educación pública”. Así ha recordado las bonificaciones al 99 por ciento en las matrículas que aprobó el último Gobierno socialista en la Junta de Susana Díaz: “Nos ha costado 24 euros estudiar en Andalucía y hoy se tienen que ir de aquí porque no existe una financiación justa para las Universidades públicas, como pasa en la de Cádiz donde se producen impagos y el presupuesto no se ajusta a la realidad”, ha precisado para concluir que “el modelo de Moreno Bonilla ha fallado”. En este sentido, ha puesto ejemplos como que “existen módulos prefabricados, han quitado 30 aulas de Infantil reduciendo el profesorado, se va a comenzar el curso con una ratio ilegal, y hoy hay seis universidades privadas cuando antes solo había una, estudiar es una cuestión de meritocracia, a base de tarjeta y pocos padres pueden pagar 12.000 euros para la educación universitaria de sus hijos”.