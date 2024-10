El PSOE inicia acciones en Cádiz y Málaga para reivindicar a la Junta la autovía de Arcos-Antequera

La secretaria de Organización y portavoz en Diputación, Ana Carrera, junto al presidente de la Mancomunidad de Municipios de la Sierra y alcalde de Grazalema, Carlos García y la alcaldesa de Olvera, Remedios Palma, han anunciado este martes a pie de carretera A-384 que el PSOE va a desarrollar las próximas semanas un calendario de encuentros con colectivos y acciones de protesta en las provincia de Cádiz y Málaga para presionar al Gobierno andaluz y que cumpla con el compromiso de continuar la autovía desde Arcos hasta Antequera.

El alto número de accidentes que se ha producido recientemente consideran que “es una evidencia del abandono que sufre la Sierra” por lo que han decidido reivindicar desde todos los frentes posibles involucrando también a la ciudadanía “que no somos ciudadanos de segunda”, como ha señalado la alcaldesa olvereña.

Palma considera que ese déficit en infraestructuras genera una clara desigualdad de oportunidades y estima que “el gobierno de la Junta de Andalucía trata de forma desigual a los ciudadanos, nos convierte en ciudadanos de segunda y eso es lo que nos está ocurriendo a la Sierra de Cádiz, a la gente de Olvera y a todos los vecinos de todos los pueblos de la Sierra de Cádiz, que nos están tratando como ciudadanos de segunda categoría”. “Así nos trata el gobierno de Moreno Bonilla desde el momento en que ganan las elecciones prometiendo el desdoble de la carretera A-384 y llevamos años esperando una solución”, expone para precisar que “esta es la carretera que necesitan nuestros estudiantes para dirigirse a las universidades de Málaga, de Córdoba de Granada, y por supuesto de Cádiz, esta es la carretera que cogen cada mañana ciento de personas en la Sierra de Cádiz para llegar a la costa y traerse un jornal al municipio, esta es la carretera que conecta esta parte de la Sierra de Cádiz con el Puerto Seco de Antequera, por donde pasa la inmensa parte de la logística de Andalucía y que aquí lleva un retraso de muchos, muchos años”. “Esta es la carretera que desgraciadamente que tiene un índice de siniestralidad terrible, los datos de mortalidad son terribles y esta es la carretera que a la Sierra de Cádiz nos hace falta para ser iguales que el resto de los andaluces”, sentencia.

Por último, advierte de que “nos hace falta no solamente a la gente de la Sierra sino a Cádiz para igualarlos como provincia porque somos la provincia andaluza probablemente peor conectada y estamos en absoluta desigualdad y los hombres y las mujeres de la Sierra no merecemos esta infraestructura porque estamos poniendo en riesgo no solamente nuestra vida, sino también el futuro de nuestros pueblos”.

El presidente de la Mancomunidad ha incidido en que “cuando se habla de la necesidad de trabajar por el entorno rural de manera que finalmente la vida sigue siendo posible en nuestro pueblo y en entornos como como el nuestro, necesariamente se habla de infraestructuras”. Carlos García ha apelado a la necesidad de dotar de seguridad a las carreteras recordando los seis accidentes de tráfico “que se han llevado por delante la vida de un número importante de personas”, lo que, a su juicio, “evidencia la situación de abandono y de total dejadez” en que se encuentran las carreteras de la comarca de la Sierra de Cádiz.

En este sentido, considera que “hace falta hacer un llamamiento claro a las administraciones para que no se nos llene la boca a la hora de pedir igualdad, pero no cumplir precisamente con aquellas políticas, aquellas acciones que nos llevan a una igualdad real y también a una vida mucho más mucho más segura”. Así que en su opinión, “hay dos razones fundamentales por las que claramente tenemos que solicitar el desdoble de la carretera, ese compromiso incumplido muchos años después por el gobierno de la Junta de Andalucía, para que la Sierra de Cádiz cuente con una autovía que nos conecte de manera segura y también es importante para la economía del entorno”. En este punto, indica que “hacia Antequera hay una salida natural de la provincia de Cádiz, hacia ese puerto seco de Antequera, que es un compromiso no solo del gobierno de España, sino también un proyecto que está trabajando la Junta de Andalucía y la provincia de Cádiz tiene una salida natural precisamente hacia Antequera, que discurre por la Sierra de Cádiz”.

“¿No es acaso una oportunidad estratégica única para que la Sierra de Cádiz cuente con una infraestructura que además nos ponga al mismo nivel de otras muchas comarcas andaluzas”, se pregunta para reafirmarse en que “fijar la población al territorio acerca a aquellas personas valientes que siguen viviendo en pueblos como como los nuestros, para que quieran seguir residiendo en esta en esta comarca y en estos pueblos y eso pasa también por un compromiso real para que no seamos ciudadanos de segunda. Al respecto incide en que “la igualdad real, esa que la Junta está reclamando a otros niveles es la que en el territorio reclamamos también los alcaldes y alcaldesas, las instituciones de esta provincia, a la hora de solicitar un igual trato al Gobierno andaluz para nuestros vecinos y vecinas”.

El responsable de la Mancomunidad ha anunciado que llevarán esa demanda al próximo pleno donde pedirán “un plan integral de arreglo de las carreteras de la comarca de la Sierra con el que obligatoria y necesariamente se tienen que comprometer tanto el Gobierno de la Junta Andalucía, como también el gobierno de la Diputación Provincial de Cádiz y por otro lado, es necesario ese acuerdo estratégico y un compromiso firme y fehaciente con el desdoble de la autovía que nos conectaría con Antequera y haría posible la supervivencia en este entorno rural”.

Por su parte, Ana Carrera ha señalado que “los alcaldes han dado razones suficientes para que una infraestructura como esa a día de hoy ya fuese una realidad” y ha criticado que “es la mayor expresión de aquello del Juanma lo haría que se ha convertido en el Juanma no lo ha hecho o peor aún en el Juanma te miente”. “Creo que todos los vecinos de la Sierra tuvimos la oportunidad de ver a los dirigentes del Partido Popular acudir con una pancarta a cada uno de nuestros pueblos ponerse en esta carretera prometiendo algo que a día de hoy, seis años después, no se ha hecho una realidad como muchas otras de las promesas del Partido Popular, del Juanma de Juanma lo haría y que desde luego desde el Partido Socialista no vamos a dejar de reivindicar algo que no solo nos parece necesario, sino que además es de Justicia”.

Por tanto, Carrera asegura que “desde el PSOE vamos a recordarle que sigue siendo prioritario el desdoble de la carretera y vamos a exigir que haya un calendario claro de redacción de proyecto y de ejecución”. Y en este sentido, ha dado a conocer que “desde ya iniciamos ese calendario de movilizaciones con empresarios, con sindicatos, con distintos colectivos en cada uno de nuestros pueblos, en ambas provincias tanto de la provincia de Cádiz como en la provincia de Málaga”. “Lo llevaremos a los plenos de los municipios, lo llevarán al pleno de la mancomunidad en las próximas semanas y lo haremos también como corresponde en el pleno de la Diputación Provincial, porque desde luego, como digo desde el PSOE, no vamos a seguir, permitiendo que Moreno Bonilla tenga olvidada y dé la espalda a los vecinos y vecinos de la comarca de la Sierra y por tanto de la provincia de Cádiz