El PSOE exige el arreglo urgente de la carretera a Los Caños de Meca

El vicesecretario general del PSOE de Cádiz y portavoz en la Diputación, Javier Pizarro, acompañado por el portavoz municipal de Barbate, Javier Rodríguez, lamentaron este jueves in situ la falta de inversión por parte de la Junta de Andalucía en la A-2233 y han recordado además el incumplimiento de promesas del Gobierno de Moreno Bonilla en materia de sanidad, vivienda y servicios sociales. Javier Pizarro calificó al gobierno del PP de “sectario” por su “maltrato” a los municipios socialistas y exigió partidas presupuestarias para la provincia de Cádiz, haciendo una llamada expresa al PP “para que de verdad de una vez por todas se ponga a trabajar por esta provincia que está muy necesitada”.

Así, el Partido Socialista de Barbate, con el apoyo de la Ejecutiva provincial, alzó la voz contra el “abandono y los incumplimientos” de la Junta de Andalucía que, bajo el gobierno de Juanma Moreno, ha dejado al municipio de Barbate “a la cola de todo”. El dirigente local, Javier Rodríguez, junto a Pizarro, denunciaron la inacción de la administración autonómica en infraestructuras y servicios públicos esenciales.

Javier Rodríguez centró su intervención en la “crítica situación” de la carretera autonómica A-2233 que une Barbate con Caños de Meca, una vía vital para los vecinos que, según lamenta, está en un estado “lamentable” y sin inversiones. “Hace poco más de un mes denunciamos públicamente la peligrosidad de la carretera que va de Barbate a Tarifa, y un accidente días después ratificó, por desgracia, nuestra denuncia. Hoy volvemos a denunciar lo mismo con la carretera que va hacia los Caños de Meca”, declaró.

Los socialistas hicieron un llamamiento a la Junta para que “deje de echar balones fuera y se ponga a trabajar de una vez” y por ello, exigieron que en los presupuestos de la comunidad autónoma se incluyan partidas para Barbate, porque “la única herramienta para sacar al pueblo del hoyo es que las administraciones se pongan a trabajar”.