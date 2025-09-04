La Junta invierte más de un millón de euros en vías pecuarias en Olvera y Alcalá del Valle

La Junta destina más de 1,17 millones de euros a mejorar vías pecuarias en Olvera y Alcalá del Valle. El delegado territorial de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, Óscar Curtido, explicó este jueves las actuaciones realizadas y en ejecución en vías pecuarias de los términos municipales de Olvera y Alcalá del Valle.

Curtido visitó ambas localidades en compañía de sus respectivos alcaldes, Remedios Palma y Rafael Aguilera; de miembros de las corporaciones locales y técnicos relacionados con estos trabajos, que cuentan con un presupuesto total de 1.175.639 euros en ambos municipios.

En este ámbito, a Olvera se destinan 620.758 euros desde 2022 hasta ahora, en actuaciones desarrolladas en la Cañada Real de Sevilla y en la colada de Cerro Gordo y en los trabajos que están ejecutándose en el cordel de este municipio al Gastor. Óscar Curtido supervisó con la alcaldesa olvereña las tareas en ejecución en esta infraestructura verde.

Durante la visita, Óscar Curtido y Remedios Palma recorrieron distintos tramos de la vía pecuaria junto a los técnicos, donde se ha planteado la posibilidad de complementar los trabajos con el hormigonado en algunos puntos con mayor pendiente. El delegado ha recogido esta propuesta y se ha comprometido a estudiarla con detalle, con el objetivo de que estas actuaciones puedan culminar la mejora de esta infraestructura verde de la manera más adecuada.

Posteriormente, Curtido se desplazó hasta Alcalá del Valle, donde visitó con el alcalde las zonas de los trabajos realizados en vías pecuarias. A este municipio se destina desde esta Consejería un total de 554.881 euros desde 2022 en actuaciones en este tipo de infraestructuras verdes. Durante el encuentro en Alcalá del Valle, Óscar Curtido valoró la importancia de estos trabajos de adecentamiento, que se han ejecutado en la Cañada Real de Málaga y en el cordel de Ronda a Osuna, así como en la colada Vega de la Isla. Además, el alcalde alcalareño destacó que estas actuaciones revierten en mejoras para este término municipal, además de resaltar la relevancia de este tipo de infraestructuras.