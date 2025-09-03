Las atracciones infantiles de la feria de Villaluenga serán gratuitas

Villaluenga del Rosario se prepara para vivir su feria, desde este próximo viernes hasta el lunes 8, diseñada para ser la más completa y participativa de los últimos años.

Esta celebración, que honra a la santísima Virgen del Rosario, patrona y alcaldesa perpetua del municipio, será un punto de encuentro para vecinos, visitantes y devotos que cada año hacen de estas fiestas una cita ineludible. Una de las señas de identidad de la feria de Villaluenga del Rosario será, un año más, el carácter plenamente gratuito de todas las atracciones infantiles, convirtiéndola en la única feria de España con esta singularidad.

“Esta iniciativa refuerza el compromiso de Gobierno municipal con las familias y con los más pequeños, garantizando que todos puedan disfrutar de la fiesta sin barreras económicas”, dice el alcalde Alfonso Moscoso.

El programa incluye actuaciones musicales, festejos taurinos, actividades culturales y tradicionales, así como jornadas dedicadas especialmente a diferentes colectivos como el Día del Mayor, para rendir homenaje a quienes han forjado la historia y la identidad de Villaluenga, o el Día del Niño.