El PSOE apoya a de Carmen Girón en Villamartín y pide a AxSí romper con “un PP que no es de fiar"

El secretario de Organización del PSOE de Cádiz, Juan Cornejo, ha reaccionado al anuncio de Andalucía Por Sí (AxSí) de revisar todos sus acuerdos con el PP en la provincia, instándoles a “abandonar revisiones y pasar a la acción”. Para Cornejo, “se constata ahora también por AxSí lo que llevamos tiempo diciendo sobre los ‘incumplimientos’ del PP, no solo en Villamartín sino en otros municipios donde su único afán fue apartar al PSOE tras las municipales”. De esta manera, emplaza a los andalucistas a la ruptura inmediata de los pactos que mantienen en Paterna, Conil, Barbate y Ubrique.

Juan Cornejo que apoya y destaca el magnífico trabajo que viene realizado la secretaria general y portavoz, Carmen Girón, junto a su equipo en Villamartín, ha asegurado que “el anuncio de AxSí de revisar sus pactos es “un primer paso, aunque tardío, que confirma la insostenibilidad de las alianzas de la derecha en la provincia”. El dirigente socialista considera, por tanto, que la fase de evaluación ya ha concluido: “El caso de Villamartín es la sentencia. Cuando tu propio socio te acusa públicamente de ‘incumplir los compromisos adquiridos’ y de ‘falta de voluntad de colaboración’, no hay más que analizar. El PP ha quedado retratado como lo que es: un partido desleal, que no es de fiar”.

El secretario de Organización ha instado a la formación andalucista a ser coherente con sus propias declaraciones. “Hacen bien en decir que ‘Andalucía Por Sí no es muleta de nadie’, pero eso hay que demostrarlo con hechos”, ha afirmado Cornejo. “¿Cómo se puede proclamar eso mientras se mantiene en el poder a alcaldes del PP en municipios clave como Paterna y Ubrique? La coherencia exige acciones, no solo comunicados. Les exigimos que apliquen a Paterna, Conil, Barbate y Ubrique el mismo ‘coraje’ que aplauden en Villamartín”, añade.

Para Cornejo, la actitud del PP en los ayuntamientos es un reflejo de su gestión en administraciones de nivel superior. “La ‘falta de voluntad’ que denuncia AxSí es el mismo sectarismo con el que el PP gobierna la Diputación, donde el 93% de las subvenciones nominativas van a municipios del PP y sus socios de La Línea. Y es la misma deslealtad de la Junta, que mantiene en un cajón promesas como el desdoble de la A-384 Arcos-Antequera, la A-491 en la Costa Noroeste o el nuevo hospital de Cádiz”.

“La revisión no basta”, ha concluido el dirigente socialista. “Desde el PSOE pedimos a AxSí que escuche a sus propias bases y rompa con un partido que no es de fiar y que no cumple lo que promete para que así salgan ganando los municipios. La provincia de Cádiz no puede permitirse más gobiernos inestables sostenidos por el único afán de apartar al PSOE. Es el momento de apostar por la estabilidad y los proyectos de progreso que solo el Partido Socialista puede garantizar”.