El PSOE acusa a la alcaldesa de Sanlúcar de retrasar la investigación del posible abuso en la residencia de mayores

El grupo municipal socialista en Sanlúcar ha manifestado su preocupación por la gestión de la comisión de investigación de la residencia de mayores Virgen de la Caridad, aprobada en el pleno del Ayuntamiento en marzo del año pasado. La comisión se creó tras la denuncia de un presunto caso de abuso a una residente, con el objetivo de esclarecer los hechos, determinar posibles responsabilidades y garantizar que no se repitan situaciones similares.

Según explicó el portavoz socialista, Víctor Mora, la alcaldesa Carmen Álvarez, quien preside la comisión de Emuremasa, empresa que gestiona el centro, habría tardado un año en convocarla. Los representantes del PSOE sostienen que durante este tiempo no se ha remitido información ni documentación sobre los comparecientes, ni se ha definido un calendario de comparecencias, lo que ha dificultado el avance de la investigación.

El PSOE también señala un posible conflicto de interés, ya que la alcaldesa es además presidenta de Emuremasa, y solicita su comparecencia en calidad de responsable de la entidad. Los socialistas presentaron un escrito solicitando una reunión previa entre los portavoces para organizar la comisión, que aseguran no ha recibido respuesta.

Por su parte, fuentes del Ayuntamiento no se han pronunciado de manera oficial sobre los plazos de convocatoria ni sobre la planificación de la comisión.

La comisión de investigación continúa pendiente de definir su calendario y lista de comparecientes, mientras los grupos municipales mantienen el seguimiento de los procedimientos establecidos para esclarecer los hechos ocurridos en la residencia.