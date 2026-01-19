La provincia de Cádiz suspende la agenda institucional, las presentaciones y las actuaciones en Fitur, y solo mantiene las reuniones técnicas

Una imagen de la presentación del stand de Cádiz el pasado año en Fitur.

El Patronato de Turismo de la Diputación Provincial de Cádiz suspenderá toda la agenda institucional, actuaciones y presentaciones previstas para esta 46 edición de Fitur, manteniendo solamente su agenda técnica de reuniones y citas profesionales.

Como ya ha informado la Diputación Provincial de Cádiz, el ente supramunicipal suspende su agenda oficial en señal de duelo por las víctimas del grave accidente ferroviario ocurrido ayer en Adamuz. En este sentido el vicepresidente cuarto de la Diputación y diputado de Turismo, Germán Beardo, ha expresado sus condolencias a los afectados y a sus familias y allegados.

Al igual que otros años, para Fitur 2026 el Patronato Provincial de Turismo tiene cerrada una amplia lista de reuniones con aerolíneas, turoperadores y agencias de viajes. El objetivo es ampliar la conectividad aérea de la provincia y atraer turistas de nuevos mercados, a la vez que se afianzan los ya existentes.

A estas reuniones de carácter profesional solo acudirá personal técnico del patronato tras haber suspendido su agenda institucional el Gobierno Provincial y, en consecuencia, ni la presidenta de la Diputación y del Patronato de Turismo, Almudena Martínez del Junco, ni el diputado de Turismo, Germán Beardo Caro, estarán en Fitur.

Igualmente se cancelan los cinco bloques temáticos previstos y que fueron anunciados la pasada semana, así como las presentaciones y degustaciones gastronómicas que se habían organizado tanto en el espacio gastronómico de la provincia como en el de Turismo Andaluz.

La presentación de la nueva versión del icono turístico de la provincia, la Gitana de Antonio de Felipe, que pasa a denominarse la Gaditana, se pospondrá a fechas próximas.

Por último, se ha cancelado toda la actividad prevista en el estand para el fin de semana, consistente en actuaciones musicales y culturales destinadas al público asistente en esos días.

Lo que sí mantendrá el Patronato Provincial de Turismo es la atención técnica a los profesionales y público que se acerquen a los mostradores de la provincia.