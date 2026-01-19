Chiclana anula su agenda institucional en FITUR por el accidente ferroviario

El Ayuntamiento de Chiclana ha anulado la agenda institucional prevista para estos días con motivo de la celebración de la Feria Internacional de Turismo (FITUR) en Madrid, debido al accidente ferroviario ocurrido en Córdoba en la jornada de ayer.

Ante este desgraciado accidente el alcalde de la ciudad, José María Román, no se desplazará hasta la capital española y se han suspendido todas las presentaciones institucionales y actos previstos para estos días en Madrid.

No obstante, la agenda técnica prevista se reprogramará para próximas fechas, según informa el Consistorio chiclanero en una nota de prensa.