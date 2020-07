El PSOE de la provincia de Cádiz ha reunido a sus alcaldes frente a la sede de la Delegación del Gobierno Andaluz en Cádiz para denunciar una situación "insostenible". Según ha criticado la secretaria provincial de los socialistas gaditanos, Irene García, ha sido imposible "un diálogo" con la Junta de Andalucía en estos meses de pandemia. "Reunirse con el alcalde de Cádiz capital no es hacerlo con una representación de la provincia. No ha habido ni una llamada de teléfono para conocer la situación real. no hemos tenido la oportunidad de un diálogo sincero con la Junta", ha dicho García en un mensaje para el presidente Juanma Moreno.

La también presidenta de la Diputación de Cádiz, que ha remarcado el trabajo "leal" en una "situación de extrema gravedad" de los ayuntamientos, ha lamentado que bajo la excusa del mando único la Junta "siempre haya tenido un recobeco para echarles las culpas a alguien".

Pero además, García lamenta "que quiera volver a hacerlo ahora en competencias directas", como en la educación "echando sobre las espaldas de los centros educativos toda la responsabilidad del próximo curso escolar" y las medidas necesarias frente al COVID-19. "Desgraciadamente el presidente de la Junta ni está ni se le espera y el consejero de Educación se limitan más a insultar que a buscar una solución factible para garantizar la seguridad de los niños y niñas y personal en un momento como el que estamos", ha criticado.

"Los directores no pueden cargar sobres sus espalda una responsabilidad directa de la Junta", ha insistido, recordando que no va a cumplir anuncios como la bajada de ratio o el aumento de profesores.

"Quieren convertir la ITI en un timo"

Irene García ha anunciado además que la Junta de Andalucía quiere convertir en un "timo" la iniciativa territorial integrada (ITI) para garantizar "lo que ya es otro timo", el Plan Aire al que "muchos alcaldes no se han podido acoger y que en "nuestra provincia va a costar el doble".

La líder del PSOE en Cádiz ha afirmado que en la comisión de la ITI que se celebra este viernes se van a dar de baja proyectos que ya tenían un presupuesto de forma extraordinaria y que se van a aprobar 15 millones de euros para el Plan Aire "que es un plan ordinario".

"Costó mucho hacerle ver a Europa la situación y dotar de recursos extraordinarios a la provincia. Hoy vamos a comprobar que nunca creyeron en la ITI", ha manifestado.

El PSOE ha pedido a la Junta de Andalucía una rectificación y que haga "como el presidente del Gobierno, que este viernes se vuelve a reunir otra vez con los presidentes autonómicos". "Esperemos que esta llamada le llegue".