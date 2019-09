El propietario de Sabores de Paterna pide un análisis independiente por el brote de listeriosis

Bartolo Rodríguez, propietario de Sabores de Paterna, asegura que su empresa está libre de listeriosis después de que la Junta de Andalucía haya ordenado su clausura por detectar carne contaminada con la bacteria listeria. "Yo no me creo los resultados de los análisis de la Junta. Quiero un análisis independiente", insiste Rodríguez.

Según su relato, todo comenzó con un joven madrileño que enfermó con gastroenteritis de visita en Conil a mediados de agosto. Uno de los alimentos que había ingerido era un bocadillo con carne mechada procedente de esta compañía que había adquirido en un comercio de la localidad costera. "Le dimos a la Junta una muestra de una pieza abierta y de otra cerrada y los resultados fueron negativos. No había nada", señala Bartolo Rodríguez.

No obstante, la empresa decidió encargar a una empresa externa una limpieza en profundidad de las instalaciones. El análisis se realizó el viernes 23 de agosto y el miércoles 28 de agosto llegaron los resultados, que ratificaron que las instalaciones estaban libres de contaminación.

Sin embargo, el viernes 30 de agosto recibieron la visita de inspectores de la Junta de Andalucía. "Se llevaron cinco piezas y dicen que una dio positivo. Me gustaría verla porque yo no me lo creo", asegura Rodríguez. "La listeria desaparece a los 65 grados y nosotros llegamos hasta los 90 grados. Es imposible que haya listeria", incide Rodríguez.

Sabores de Paterna es una empresa familiar con década y media de trayectoria, aunque sus propietarios proceden de una familia que se ha dedicado durante varias generaciones a la elaboración artesanal de productos derivados del cerdo. Entre sus productos, se encuentran la carne mechada, chicharrones, lomos, longanizas, morcillas y butifarras.