El programa ‘Preparadas’ forma a mujeres de Sanlúcar en competencias digitales para mejorar su empleabilidad

La alcaldesa de Sanlúcar, Carmen Álvarez, ha visitado hoy junto al delegado territorial de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, Daniel Sánchez, el curso del programa Preparadas, una iniciativa de formación gratuita de la Junta de Andalucía destinada a mejorar las competencias digitales de las mujeres y, con ello, sus oportunidades laborales.

El curso, que se desarrolla en el Palacio Municipal, cuenta con 15 alumnas y se centra en el diseño gráfico y la creación de sitios web. La acción formativa forma parte del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado por la Unión Europea a través de los fondos Next Generation y gestionado por el Ministerio de Trabajo y Economía Social.

El Ayuntamiento de Sanlúcar colabora facilitando las instalaciones necesarias, en este caso el Salón de Plenos, un espacio que la alcaldesa considera simbólico por su relación con la participación y el compromiso con la ciudad. Carmen Álvarez indicó que “para próximas ediciones buscaremos otros emplazamientos que nos permitan seguir acogiendo esta formación con las mejores condiciones”.

La alcaldesa destacó que Preparadas permite a mujeres sanluqueñas adquirir habilidades digitales esenciales sin necesidad de experiencia previa, facilitando su inserción laboral, fomentando el emprendimiento y empoderando a las participantes. Además, agradeció la visita del delegado territorial y transmitió las disculpas de la subdelegada del Gobierno central en Cádiz, Blanca Flores, que no pudo asistir por motivos de agenda.

“Con iniciativas como esta damos un paso más hacia una Sanlúcar más justa, igualitaria y con más oportunidades para todas”, afirmó Álvarez, resaltando la importancia de programas que acercan la tecnología y la formación a la ciudadanía.

El programa ‘Preparadas’ refleja el compromiso de las administraciones locales y autonómicas en favorecer la empleabilidad femenina, impulsar el uso de herramientas digitales y generar oportunidades de emprendimiento y desarrollo profesional para las mujeres de la ciudad.